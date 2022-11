PSG : le point médical avant le déplacement à Lorient, Messi forfait

Voilà une bien mauvaise nouvelle pour Christophe Galtier. Alors que le PSG se déplacera à Lorient ce dimanche (13h) pour le compte de la 14ème journée de Ligue 1, l'entraîneur parisien ne pourra pas compter sur plusieurs de ses joueurs. Ce samedi, le club de la capitale a, comme chaque semaine, publié un communiqué médical faisant l'état des troupes.

« Victime d’une inflammation au tendon d’Achille, Leo Messi restera en soins par mesure de précaution. Il reprendra l’entraînement collectif la semaine prochaine », précise notamment le PSG. Comme attendu, Presnel Kimpembe ne sera pas non plus de la partie en Bretagne et reprendra la semaine prochaine avec le groupe, tout comme Fabian Ruiz, qui « restera en soins pour une lésion à l'adducteur gauche ». Keylor Navas, toujours touché au dos, devrait lui aussi faire son retour à l'entraînement dans quelques jours.

