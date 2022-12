LDC (F) : l'OL fait le travail face à Arsenal, le Barça gifle Benfica

Suite de la cinquième et avant-dernière journée de la Ligue des Champions féminine. Après les grosses victoires plus tôt dans la soirée de la Juventus, face à Zurich (5-0), et du Bayern Munich, à Rosengard (4-0), la soirée européenne se poursuivait avec les rencontres de deux cadors de la compétition : l'Olympique Lyonnais, en déplacement à Londres pour affronter Arsenal, et le FC Barcelone, chez les Portugaises de Benfica.

Les Feunottes se sont offertes une victoire sur la plus petite des marges face au club du nord de la capitale anglaise (1-0) grâce au seul but inscrit par Frida Leonhardsen-Maanum... dans ses propres buts (45+2e). Une victoire qui leur permet de revenir à égalité dans le groupe C, légèrement défavorisées par la différence de but. Les Catalanes, quant à elles, n'ont fait qu'une bouchée des Benfiquistas avec leur grosse victoire (6-2), notamment grâce à la belle prestation d'Alexia Bonmati, autrice d'un but (48e) et deux passes décisives (7e, 58e). Avec ce succès, le Barça repasse devant les Bavaroises au classement et sont leaders du groupe D.