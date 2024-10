L’OM tire une première sonnette d’alarme !

La machine s’enraye. Déjà. Défait sur la pelouse de Strasbourg le week-end dernier, l’Olympique de Marseille a concédé le match nul (1-1), vendredi soir, en ouverture de la 7e journée de Ligue 1. Toujours troisième du championnat en attendant les autres rencontres, le club olympien marque le pas après un début de saison plus que convaincant. Devant son public, la formation marseillaise a, une nouvelle fois, montré ses limites face au SCO d’Angers. Auteurs d’un premier acte très décevant, les Phocéens ont encore pu compter sur Jonathan Rowe, buteur après son entrée en jeu, avant de concéder l’égalisation sur un bijou Farid El-Melali, élu homme du match par la rédaction FM.

Après la rencontre, les Olympiens ont logiquement affiché leur frustration, à commencer par Jonathan Rowe. «C’est décevant, on aurait voulu faire mieux devant notre public, on doit essayer beaucoup plus devant eux. On aurait mérité de gagner, mais cela ne s’est pas fait. C’est mon premier but au stade Vélodrome, j’aurais aimé repartir avec la victoire. Il faut qu’on se remette dans le droit chemin pour le prochain match», a notamment indiqué l’Anglais au micro de DAZN. Des regrets également partagés par son capitaine, Leonardo Balerdi.

Rowe déçu, Balerdi frustré, De Zerbi en colère !

«Pour nous, c’est une défaite. On le ressent comme cela dans le vestiaire. C’est dur, mais il faut améliorer tout cela, on doit apprendre avec ce type de match. Il faut faire des choses différentes qu’aujourd’hui en équipe, on ne peut pas perdre deux points à la maison, on doit faire mieux. Il y avait des occasions, mais on doit en faire plus à domicile. C’est normal que ça prenne du temps, mais dans ce club il n’y a pas de temps. Dans les prochains matches, on devra être présent», a ainsi alerté le défenseur argentin. Présent au micro du diffuseur quelques instants plus tard, Roberto De Zerbi s’est, lui aussi, montré frustré.

«On a vu de la fatigue avec certains joueurs en première période, on a essayé d’avoir du contrôle, d’aller dans la zone de finition, on était dans la continuité du rythme, d’attaquer. Il y a eu ces expulsions et ce n’est plus du tout le même match, on doit continuer à travailler, on ne doit pas jouer trop de match comme Strasbourg, comme aujourd’hui», a tout d’abord indiqué le technicien italien, refusant de polémiquer sur les décisions arbitrales du soir. Relancé sur la physionomie de cette rencontre et le début de saison de ses hommes, l’ancien coach de Brighton n’a cependant cherché aucune excuse.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 3 Marseille 14 7 8 4 2 1 16 8 18 Angers 3 7 -8 0 3 4 5 13

«Ce n’est pas une question de temps, on a eu du temps pour construire cette équipe, oui, c’est une équipe qui doit correspondre aux supporters et on est toujours en construction, beaucoup de joueurs sont arrivés, mais on doit trouver la dynamique. Aujourd’hui, on est en colère après un match comme celui là», a finalement avoué le tacticien de 45 ans. Troisième de Ligue 1, l’OM - qui pourrait se faire rejoindre par le Stade de Reims et voir l’AS Monaco et le PSG prendre de l’avance - devra désormais réagir après la trêve internationale lors du déplacement à Montpellier…