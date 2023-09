Ligue 1 : Monaco renverse l’OM dans un match fou et s’offre le fauteuil de leader

La septième journée de Ligue 1 offrait ce samedi un sacré choc au sommet entre l’AS Monaco (4e) et l’Olympique de Marseille (8e). Deux équipes qui avaient la possibilité de faire un joli rapproché au classement. À domicile, les Monégasques optaient pour un 3-4-1-2 avec Ismail Jakobs côté gauche. Devant, Maghnes Akliouche était placé derrière Folarin Balogun et Wissam Ben Yedder. De leur côté, les Phocéens misaient sur un 4-3-3 pour la première de Gennaro Gattuso sur le banc olympien. C’était aussi la première du latéral Michael Murillo. Dans l’entrejeu, Valentin Rongier et Azzedine Ounahi épaulaient Jordan Veretout. Enfin, Joaquin Correa et Iliman Ndiaye soutenaient Pierre-Emerick Aubameyang en attaque.

Et il ne fallait pas arriver en retard dans un match très animé. En effet, après quelques secondes, Pierre-Emerick Aubameyang centrait de la gauche pour Iliman Ndiaye au second poteau. Le Sénégalais ne se manquait pas et trouvait la faille (1-0, 1re). Surpris, Monaco subissait une nouvelle offensive phocéenne signée Pierre-Emerick Aubameyang mais le Gabonais tombait sur Philipp Köhn (6e). Néanmoins, la réaction de la bande d’Adolf Hütter arrivait et c’est le très jeune Maghnes Akliouche qui égalisait d’une très belle frappe (1-1, 10e). Une belle réaction de la part du club du Rocher mais encore une fois, Marseille répondait. Sur un amour de centre d’Iliman Ndiaye côté droit vers le point de penalty, Samuel Gigot surgissait et redonnait l’avantage aux Marseillais (2-1, 18e).

Monaco a renversé l’OM

Le match était très plaisant et allait encore sombrer un peu plus dans la folie. Encore quelques minutes plus tard, le remuant Maghnes Akliouche mettait sur orbite Folarin Balogun qui se chargeait d’ajuster Pau Lopez (2-2, 23e). Une entame de rencontre totalement dingue entre deux équipes qui se rendaient coup pour coup. En fin de première période, on notait une tentative sans conséquence de Vanderson (34e) et c’est sur un score de parité que les deux clubs allaient aux vestiaires. En seconde période, on repartait sur des bases excellentes. Sur un très bon mouvement collectif, Wissam Ben Yedder retrouvait idéalement Maghnes Akliouche sur la gauche de la surface. Le jeune monégasque s’offrait d’une demi-volée un doublé (3-2, 52e).

Monaco prenait enfin l’avantage et poussait pour prendre le large. Sur un contre initié par Folarin Balogun, Wissam Ben Yedder tombait de peu sur Pau Lopez (63e). Marseille n’était toutefois pas en reste. Jordan Veretout s’essayait à un tir sans trouver le cadre (68e) et Azzedine Ounahi était proche d’obtenir un penalty (70e). La menace se rapprochait du but de Monaco. Jonathan Clauss tentait la frappe de loin, en vain (82e). Finalement avec cette victoire 3-2, l’AS Monaco s’offre un joli spectacle et prend provisoirement la tête de la Ligue 1. De son côté, l’Olympique de Marseille reste huitième avec une deuxième défaite de rang. Néanmoins, la production offensive a été intéressante pour la première de Gennaro Gattuso.