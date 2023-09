Leipzig : le bel hommage de Xavi Simons à Neymar

Aujourd’hui sous les couleurs du RB Leipzig, Xavi Simons (20 ans), prêté par le Paris Saint-Germain, a accordé une interview à Sky Sports. L’occasion pour l’ancien joueur du PSV Eindhoven d’évoquer ses débuts en Bundesliga mais également de rendre un bel hommage à un certain Neymar…

La suite après cette publicité

«Ce n’est pas facile pour un jeune joueur d’intégrer une grande équipe, avec vos idoles et de grandes stars. Il (Neymar, ndlr) me connaissait déjà à Barcelone et a été comme un père pour moi. Je lui en serai toujours reconnaissant. C’était un grand rêve de jouer avec mon idole et il est toujours une personne importante pour moi», a ainsi lancé Simons au sujet de son ancien coéquipier, récemment transféré en Arabie saoudite.