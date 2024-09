Lille : des supporters "pris en guet-apens" par 30 à 50 personnes à Saint-Étienne

200 supporters lillois ont fait le déplacement dans le Forez vendredi soir pour assister à la défaite des Dogues contre l’AS Saint-Etienne, vendredi soir (0-1). Mais à l’issue du match, plusieurs supporters du club nordiste ont été agressés dans leur véhicule au moment de reprendre la route, bien qu’ils aient été retenus dans le stade pendant de longues minutes pour éviter un débordement.

Selon le témoignage d’un supporter présent, entre trente et cinquante supporters stéphanois sont tombés sur la file de véhicules des Lillois, armés de battes et autres chaises et tables. «Au bout de 500 mètres, on se retrouve dans une rue, presque à l’arrêt, et on tombe dans un guet-apens (…) Je devais être en dixième position dans la file des voitures. Quand je les ai vus arriver, j’ai essayé d’accélérer, mais je me suis rapidement fait arrêter par quelqu’un avec une table en fer. Mais c’était encore pire à l’avant», explique-t-il au Petit Lillois. Les dégâts sont seulement matériels, mais une personne a été interpellée et le club est à l’origine d’une plainte collective, à la suite de ces événements.