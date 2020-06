Le Paris Saint-Germain voudrait récupérer la fratrie Hernandez !

Le week-end a été riche en nouveautés pour les supporters du Paris Saint-Germain. Dans un long entretien accordé au Journal du Dimanche, le directeur sportif Leonardo a notamment officialisé les départs de joueurs comme Edinson Cavani et Thiago Silva au terme de leur contrat. Thomas Meunier, Layvin Kurzawa ou encore Eric-Maxim Choupo-Moting vont également devoir se trouver un nouveau point de chute.

La suite après cette publicité

Et qui dit vague de départs dit - a priori - vague d'arrivées. Pour l'instant, on a surtout évoqué des pistes en Italie, à l'image de Sergej Milinkovic-Savic (Lazio) ou d'Ismaël Bennacer (AC Milan), dont la clause libératoire de 50 millions d'euros est bien valable dès cet été selon nos informations. Mais si on se fie aux nouvelles dévoilées par la sérieuse Cadena SER dimanche soir, Leonardo et ses équipes auraient désormais deux nouveaux objectifs.

Un duo Hernandez pour renforcer la défense

Le premier n'est autre que Lucas Hernandez (24 ans), qui n'est plus à présenter. Selon la radio ibérique, il est l'objectif numéro un du club de la capitale pour renforcer sa défense centrale. Le champion du monde 2018, également capable de jouer en tant que latéral gauche comme c'est le cas en sélection, peine pour l'instant à s'imposer au Bayern, pas aidé par les pépins physiques et l'explosion de joueurs comme Alphonso Davies. Il totalise 16 apparitions en Bundesliga, pour 9 titularisations. Les Bavarois ne seraient pas contre une vente, à condition de récupérer une somme environnant les 80 millions d'euros payés il y a quelques mois seulement.

Et ce n'est pas tout, puisque les Parisiens aimeraient aussi récupérer... Theo Hernandez (22 ans). Le latéral gauche brille avec l'AC Milan cette saison et pourrait bien remplacer Layvin Kurzawa. Pour la radio, cette opération serait même plus probable que celle menant à son frère Lucas. L'ancien de l'Atlético de Madrid et du Real Madrid serait estimé à 50 millions d'euros par l'écurie lombarde. Affaire à suivre donc...