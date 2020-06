L'AC Milan fixe le prix de Théo Hernandez

Théo Hernandez a réalisé une saison d'excellente facture avec l'AC Milan, étant même considéré comme la plus grande satisfaction de l'exercice 2019-2020. Forcément, il s'est fait remarquer et il serait entré dans l'orbite du PSG, qui va devoir se trouver des latéraux cet été, en raison des départs en fin de contrat de Thomas Meunier et Layvin Kurzawa.

Cependant, il ne sera pas facile de le faire bouger. Comme rapporté par la radio espagnole Onda Cero, l'AC Milan réclamera au moins 50 M€ pour lâcher son latéral gauche français de 22 ans. Recruté contre 20 M€ au Real Madrid il y a un an, le joueur se sent bien en Lombardie mais restera forcément à l'écoute d'éventuelles propositions alléchantes.