PSG : Luis Enrique veut que les joueurs maîtrisent le français

Luis Enrique aime les détails. Le nouveau coach du PSG est décrit pour être très tatillon et ne rien laisser au hasard. Lors de sa présentation officielle avec le PSG, il avait d’ailleurs entamé sa conférence de presse en français, expliquant apprendre la langue. Et dans un entretien accordé au site officiel du PSG, le coach espagnol a expliqué vouloir que ses joueurs maîtrisent aussi la langue française.

« Aujourd’hui, dans les vestiaires de tous les plus grands clubs du monde, des clubs avec un tel potentiel, il y a au moins cinq ou six nationalités différentes. Il faut souvent savoir parler trois ou quatre langues. Communiquer dans différentes langues, c’est le football moderne, c’est normal. Je prends ça comme une opportunité. Apprendre le français fait partie des choses que je souhaite faire rapidement, mais je peux aussi parler italien avec certains joueurs, parler anglais avec d’autres, parler espagnol… Je pense qu’il est très important que chacun puisse communiquer dans la langue qui lui convient le mieux, mais il est aussi très important que toutes les personnes étrangères qui viennent en France et à Paris apprennent la langue française. »

