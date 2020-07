Mario Mandzukic libre de tout contrat

Il pourrait bien être la bonne affaire du mercato estival. Mario Mandzukic l’a annoncé sur Instagram, il est libre de tout contrat après avoir rompu son bail avec le club qatarien d’Al Duhail. Le Croate est désormais libre de signer où il le souhaite.

La suite après cette publicité

Pour l’instant, le Milan AC, Benevento, Galatasaray et Fenerbahçe se seraient montrés intéressés par le profil de l’attaquant expérimenté de 34 ans. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il peut être un bon coup gratuit du mercato. L’ancien joueur du Bayern, de l’Atletico et de la Juventus peut apporter un renfort de poids et expérimenté dans une attaque. L’intéressé n’a pour le moment pas communiqué sur son avenir.