PSG : Luis Enrique dévoile les raisons des soucis de Désiré Doué

Leader incontestable du classement de Ligue 1, avec six points d’avance sur Monaco et neuf sur l’Olympique de Marseille, le Paris Saint-Germain vit un début de saison tranquille en Ligue 1. Pourtant, tout n’est pas rose au sein de l’effectif rouge et bleu. Arrivé l’été dernier en échange de 50 M€, Désiré Doué (19 ans) joue peu. Et ça commence à frustrer l’ancien Rennais. Depuis qu’il est à Paris, l’international Espoir n’a disputé que 8 matches et n’a délivré qu’une seule passe décisive. Un bilan trop faible. Au moment de valider son transfert chez les champions de France en titre, Doué avait reçu l’assurance de la part de Luis Enrique de pouvoir jouer partout.

Mais aujourd’hui, l’ailier semble être cantonné au rôle de doublure de Bradley Barcola, l’actuel meilleur buteur du championnat (10 buts). Pas facile donc d’espérer avoir un temps de jeu satisfaisant pour progresser. Récemment interrogé sur sa recrue, Luis Enrique lui avait envoyé un petit avertissement. «Pour certains joueurs, il y a plus de facilités, pour d’autres moins. Un joueur français a peut-être plus de facilités à s’adapter, mais chaque cas est différent. Il n’y a pas de règle. Certains s’adaptent vite, d’autres plus lentement. Doué est un joueur de haut niveau pour l’avenir. Il lui faut la mentalité adéquate pour aider l’équipe.»

«J’essaie de réveiller chez lui l’envie de comprendre comment jouer à plusieurs postes»

Ce jeudi, après les articles parus sur la frustration de Doué, Luis Enrique a été relancé sur le sujet. Et cette fois, l’Espagnol a expliqué en détail ce qu’il attendait de l’ancien Rennais et surtout pourquoi il n’était pas encore au rendez-vous. « Pour Doué, il ne faut que penser qu’à une statistique : il a 19 ans. Il a déjà joué à Rennes pendant une année de façon spectaculaire. Il nous aide depuis le début à beaucoup de postes. Il est possible que son poste idéal soit au milieu et pas en tant que joueur offensif, mais j’essaie de réveiller chez lui l’envie de comprendre comment jouer à plusieurs postes », a-t-il déclaré, avant de poursuivre.

« Je l’ai vu jouer à plusieurs postes. C’est très positif pour un jeune joueur de 19 ans d’avoir cette qualité tactique, physique. C’est un investissement important pour lui. Il est vrai qu’on aimerait que tout aille plus vite et qu’il se consolide comme un joueur important, mais c’est un chemin. Il est évident qu’il aimerait joueur plus. Mais je crois que c’est un joueur de présent, mais surtout de futur. Et oui, il peut jouer au milieu de terrain. » Le message est passé. À Désiré Doué de se mettre au travail, car le jeune Français sait que son entraîneur ne lui fera aucun cadeau.

