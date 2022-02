JT Foot Mercato : le Barça poursuit sa reconstruction

La suite après cette publicité

La proposition osée de Florentino Pérez au clan Haaland

Vous le savez la priorité de la Casa Blanca se nomme Kylian Mbappé, et Karim Benzema a bien fait savoir qu'il ne comptait pas mettre un terme à son histoire avec le Real. Ça semble donc bien bouché sur le front de l'attaque ce qui donne l'avantage au FC Barcelone qui pourrait rafler la mise. Mais Florentino Pérez ne lâche pas l'affaire et selon la presse allemande, il aurait négocié le report de la clause libératoire de 75 M€ à l'année suivante et donc en 2023. Haaland resterait donc une année supplémentaire à Dortmund pour être transféré ensuite au Real Madrid dans l'optique de prendre la relève d'un certain Karim Benzema. Une proposition qui semble tout de même culottée et pas sûr que ça plaise à l'international français qui est au top de sa carrière. Affaire à suivre !

Les pistes du Barça pour le prochain mercato !

On passe désormais au FC Barcelone qui poursuit sa reconstruction. Les Catalans ont été très actifs lors du mercato hivernal et visent désormais un joueur capable de concurrencer Ter Stegen au poste de gardien pour le prochain mercato. De très jolis noms sont présents dans cette liste élargie, on peut retrouver notamment deux grands espoirs français. Le premier s'appelle Illan Meslier, gardien de but de 21 ans qui évolue à Leeds. International des moins de 21 ans avec la France, son contrat court jusqu'en 2026 et sa valeur marchande est estimée aux alentours des 20 millions d'euros. Alban Lafont est, lui aussi, pisté alors qu'il avait déjà été approché par les Blaugranas lors de l'été 2018. Pour l'attirer, le Barça devra débourser au moins 10 millions d'euros. Des cibles prometteuses auxquelles il faut rajouter Dragowski, l'international polonais de la Fiorentina, Yassine Bounou, le portier de Séville de 30 ans ou encore Vandevoordt de Genk et international des moins de 21 ans avec la Belgique. Barcelone aura donc le choix pour concurrencer son gardien titulaire Ter Stegen !

Mais ce n'est pas tout puisque le Barça s’intéresse également à Franck Kessié le milieu de terrain de l'AC Milan. D'après les informations de Marca, les Blaugranas seraient en pole position pour s'attacher les services du joueur. Sous contrat avec l'AC Milan jusqu'en juin prochain, il pourrait bien quitter la Lombardie, où il a déjà refusé une offre de prolongation de la part de la direction.

Le futur stade de la ville natale de Sadio Mané portera son nom

Le maire de la ville de Sédhiou s'est exprimé à ce sujet : « Sadio Mané a honoré le Sénégal et la région de Sédhiou. Je voudrais, à travers cette décision de donner le nom de Sadio Mané au Stade de Sédhiou, traduire la reconnaissance de tous [...] envers un homme qui fait connaître à l’humanité tout entière, Sédhiou. Sadio Mané mérite amplement ce cadeau». Un très bel hommage pour le joueur de Liverpool, souvent considéré comme le meilleur footballeur sénégalais de l'histoire.