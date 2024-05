Almeria - FC Barcelone : les compositions officielles

Confrontation entre deux équipes opposées ce jeudi soir. Pour le compte de la 36ème journée de LaLiga, le FC Barcelone, deuxième, se déplace sur la pelouse d’Almeria. Si les hôtes sont d’ores et déjà relégués en seconde division après 17 petits points à 36 matches joués, le Barça, lui, doit continuer d’être sérieux dans cette fin de saison afin de garder sa deuxième place. Avant cette rencontre, les Blaugranas comptent qu’une seule unités d’avance sur Gérone, troisième, et trois sur l’Atlético de Madrid, quatrième. La rencontre est à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à partir de 21h30.

La suite après cette publicité

Pour ce match, Xavi est privé de plusieurs joueurs importants puisque Baldé, Araujo, De Jong, Gavi, tous blessés, ainsi que Gündogan, suspendu, sont indisponibles aujourd’hui. L’entraîneur espagnol aligne donc un 4-3-3 avec Koundé, Cubarsi, Martinez et Fort en défense, Pedri, Sergi Roberto et Fermin Lopez au milieu de terrain et un trio offensif Yamal-Lewandowski-Torres. Cancelo, Christensen et Raphinha débutent sur le banc. En face, Pepe Mel aligne lui aussi un 4-3-3 avec, notamment, Leo Baptistao, Lozano et Embarba sur le front de l’attaque.

Les compositions d’équipes :

**Almeria : Maximiano - Pubill, Montes, Chumi, Langa - Viera, Pena, Robertone - Leo Basptistao, Lozano, Embarba

FC Barcelone : ter Stegen - Koundé, Cubarsi, Martinez, Fort - Pedrid, S.Roberto, F.Lopez - Yamal, Lewandoski, F.Torres