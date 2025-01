Le malaise Marcus Rashford ne cesse d’enfler à Manchester United

La carrière de Marcus Rashford prend décidément une tournure inattendue. Considéré comme l’un des plus grands talents anglais des dernières années, l’attaquant de Manchester United connaît des derniers mois compliqués avec son club formateur. Auteur d’un début de saison peu reluisant sous les ordres d’Erik ten Hag, l’ailier polyvalent de 27 ans a vu l’arrivée de Ruben Amorim comme celle d’un sauveur. Pour autant, le natif de Wythenshawe a rapidement déchanté.

En effet, déclassé et vite relégué sur le banc, l’international des Three Lions (60 sélections, 17 buts) a vite compris qu’il n’allait pas forcément être une priorité dans l’esprit de l’ancien coach du Sporting CP. Une tendance qui s’est clairement confirmée au fil des semaines avec un Rashford qui ne fait même plus partie du groupe des Red Devils depuis le 15 décembre dernier. Poussé vers la sortie lors de ce mercato d’hiver, le joueur est aussi enclin à quitter son club formateur et souhaite rejoindre le FC Barcelone depuis quelques semaines. Pendant ce temps, sentant que ce départ peine à réellement se dessiner, Ruben Amorim a lâché une bombe ce dimanche.

Marcus Rashford est prêt à rejouer avec Manchester United mais…

En effet, présent en conférence de presse, le coach de 40 ans s’est contenté d’une sortie assassine pour sceller l’avenir du numéro 10 mancunien : «si les choses ne changent pas, je ne changerai pas. C’est la même situation pour tous les joueurs, si vous faites le maximum et les bonnes choses, nous pouvons utiliser chaque joueur. On voit que sur le banc, on manque un peu de rythme, mais je mettrais l’entraîneur des gardiens de Manchester United, Jorge Vital, avant un joueur qui ne donne pas le maximum tous les jours.» Une diatribe sans équivoque et qui a provoqué un tollé en Angleterre où chaque consultant a commencé à donner son avis sur cette situation épineuse.

Nouveau consultant pour la BBC, l’ancien gardien d’Aston Villa Shay Given a donné raison à Ruben Amorim : «les fans ne sont pas stupides. Ils voient que les joueurs ne sont pas assez bons et Ruben Amorim est simplement honnête. Si tu ne t’entraînes pas dur et que tu ne consacres pas ta vie à ça, tu ne feras pas partie de l’équipe. Tu dois montrer à ton manager que tu mérites une place dans l’équipe.» Alors que le cas Rashford devient de plus en plus complexe à Manchester, ses perspectives de départ commencent également à s’amenuiser à une semaine de la fin du mercato. Refusant de rejoindre l’Arabie saoudite malgré plusieurs propositions juteuses, Rashford rêve du FC Barcelone selon la presse espagnole mais aucun départ majeur n’est à prévoir en Catalogne. L’arrivée de Kyle Walker à l’AC Milan a aussi enterré l’idée d’un départ en Lombardie. Selon la BBC, l’entourage du joueur a confirmé qu’il n’avait aucun problème avec Amorim et qu’il était prêt à rejouer sous le maillot mancunien dans les prochaines semaines. Une perspective qui ne semble vraiment pas être dans les plans du coach portugais…