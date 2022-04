Ligue 1 : Lens domine Lille et s'offre encore le derby du Nord

Pour la 32eme journée de Ligue 1, en attendant le Classique entre le PSG-OM de ce dimanche soir, une autre très belle affiche avait lieu : le derby du Nord entre Lens et Lille. Un match entre deux équipes qui se talonnent en Championnat et qui avaient l'occasion de se rapprocher des places européennes en cas de victoire. Pour cette rencontre, Jocelyn Gourvennec décidait de faire confiance à Zhegrova dans le couloir droit avec aussi Sanches et Jonathan David sur le front de l'attaque. De son côté, Franck Haise misait sur sa doublette Kalimuendo-Sotoca pour animer l'attaque.

Sans surprise, le match commençait très fort avec un rythme élevé et il ne fallait que quelques minutes pour voir Lens ouvrir le score grâce à Przemysław Frankowski. Le Polonais suivait bien après un corner mal renvoyé par la défense lilloise et lançait un derby qui s'annonçait animé. Dominateurs, les Lensois manquaient de précision dans le dernier geste à l'image d'un Kalimuendo qui manquait de faire le break plusieurs fois. Finalement, le joueur prêté par le PSG y parvenait peu après la demi-heure de jeu sur un bon service de Costa (2-0, 37e). Méconnaissables, les Lillois réussissaient tout de même à revenir dans la rencontre grâce à un coup de casque de Xeka (1-2, 45e).

Lens a tenu bon

Au retour des vestiaires, les Dogues, remobilisés par le but, poussaient d'entrée de jeu et mettaient la pression sur une équipe lensoise bien en place jusqu'ici. Très en jambes dans son couloir droit, Edon Zhegrova multipliait les appels et les ballons dans la boite, mais manquait à chaque fois de lucidité dans le dernier geste. Sa belle frappe du gauche flirtait de avec le poteau gauche de Fariñez (66e). De l'autre côté, c'est Jonathan Bamba, discret en première période, qui tentait tant bien que mal de faire des différences. Lui aussi ne passait pas loin de l'égalisation, mais sa frappe était repoussée par un Fariñez vigilant (53e).

Dominateurs, les Lillois laissaient aussi plus d'espaces en défense et les coéquipiers de Seko Fofana tentaient d'en profiter. Sans succès. Malgré les dernières offensives du LOSC, le score ne bougea plus. Lens s'offre à nouveau le derby du Nord, une première depuis 40 ans. Au classement, les hommes de Franck Haise remontent à la 7eme place et passent devant leur adversaire du soir. Lille enchaîne un troisième match sans victoire en Championnat et voit l'Europe s'éloigner.