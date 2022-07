Amical : l'OL et ses jeunes cognent le Dynamo Kiev

Journée un peu particulière pour l'OL. Après un premier match amical remporté contre Bourg-en-Bresse samedi (4-2), les Rhodaniens poursuivaient leur préparation lors de deux rencontres amicales qui se tenaient le même jour face au Dynamo Kiev. Les "remplaçants" se sont inclinés 3-1 lors de la première manche, avant la "revanche" le soir. Cette fois-ci, Bosz alignait d'entrée Gusto, Lepenant, Reine-Adélaïde ou encore Faivre, Tetê, Toko-Ekambi et Lacazette. Caqueret, Tolisso et Dembélé, eux, manquaient à l'appel en raison d'une blessure.

Avec cette équipe, Lyon faisait une meilleure impression dans ces premières minutes. Le ballon circulait, malgré une opposition vaillante elle aussi. C'est même Besedin qui se procurait la première frappe d'une reprise de volée (4e). Mais la véritable situation qui lançait cette rencontre était à mettre à l'actif de Toko-Ekambi, qui échouait face à Bushchan après un excellent travail de Lacazette (16e). Faivre non plus n'attrapait pas le cadre (29e), témoignant d'un certain manque de réalisme lyonnais. Les bonnes intentions, elles, y étaient.

La belle entrée des jeunes

Même cette dernière action avant la pause entre Gusto et Tetê aurait mérité meilleur sort (43e). Pour voir l'OL débloquer enfin la situation, il fallait attendre la seconde période et un corner frappé par Faivre. Thiago Mendes sautait plus haut que tout le monde et voyait Buschan repousser sa tête. Lukeba était le plus prompt à suivre et ouvrait la marque (1-0, 53e). L'OL avait fait le plus dur, surtout avant les nombreux changements opérés par Bosz. Après l'heure de jeu, il modifiait complètement son équipe pour faire entrer 11 jeunes (Bonnevie, Barisic, Boueye, Felix, Lala, Bonnet, Augarreau, Sanchez, Soumare, Barcola et Lega) !

L'académie se porte toujours aussi bien à Lyon puisque Boueye envoyait une grosse frappe des 25 mètres quelques minutes seulement après son entrée (2-0, 74e). Dans la foulée, c'est cette fois Barcola qui trouvait d'une subtile passe dans le dos de la défense Lega, lequel terminait en une touche d'un petit piqué (3-0, 78e). L'OL a réussi sa mission et peut même se targuer d'avoir de la réserve avec ses jeunes. On les reverra sans doute le 16 juillet prochain à l'occasion d'un nouveau double match amical, face à Anderlecht cette fois.

Le XI de départ de l'OL : Lopes - Gusto, Thiago Mendes, Lukeba, Henrique - Lepenant, Reine-Adélaïde - Tetê, Faivre, Toko-Ekambi - Lacazette