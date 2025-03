PL : Brighton accroche Manchester City, Nottingham Forest enfonce Ipswich

Ce samedi, Manchester City a perdu du terrain dans la course au top 4. Même si la cinquième place en Premier League devrait être qualificative pour la Ligue des Champions, les Skyblues avaient besoin d’engranger des points à domicile contre Brighton. Et malgré l’ouverture du score précoce des Skyblues grâce au penalty d’Erling Haaland (1-0, 11e), les hommes de Pep Guardiola ont loupé le coche. Alors qu’Omar Marmoush a redonné l’avantage aux siens avant la pause (2-1, 39e) après l’égalisation de Pervis Estupinan (1-1, 21e), Brighton a répondu présent au retour des vestiaires. Conquérants, les coéquipiers de Carlos Baleba ont été plus tranchants en seconde période et ont égalisé grâce au but contre son camp d’Abdukodir Khusanov (2-2, 48e). Brighton aurait même pu réaliser le coup parfait à travers plusieurs opportunités ratées (51e, 53e, 64e, 83e). Un nul frustrant qui fait stagner City à la cinquième place, tandis que Brighton reste à un point derrière à la 7e place.

Dans le même temps, Nottingham Forest s’est amusé sur la pelouse du promu Ipswich (1-4). Plus incisifs offensivement, les Tricky Trees se sont mis à l’abri avant la pause en inscrivant trois buts coup sur coup grâce à Nikola Milenkovic (35e) et au doublé d’Anthony Elanga (37e, 41e). Au retour des vestiaires, Forest a maintenu la pression malgré une fin de match folle durant laquelle les locaux ont marqué par deux fois grâce à Cajuste (1-3, 82e) et Hirst (2-4, 90+3e) et que Jota Silva a contribué au festival de Forest (1-4, 87e). Dans le duel de mal-classés entre Everton et West Ham, Jake O’Brien a permis aux Toffees d’aller chercher un nul précieux en fin de match (1-1). De son côté, Wolverhampton a sûrement entériné son maintien en allant battre Southampton sur leurs terres grâce à un doublé de Larsen (19e, 47e). Les Wolves ont neuf points d’avance sur le premier relégable, Ipwisch.