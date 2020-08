PSG : Tuchel encense Neymar

Thomas Tuchel s'est présenté en conférence de presse de veille de match ce lundi. Et comme souvent, les questions ont vite bifurqué sur Neymar et l'apport immense attendu contre le RB Leipzig en demi-finale de Ligue des Champions mardi soir. Mais c'est sur un autre point que l'entraîneur allemand a souhaité insister pour évoquer les qualités du Brésilien. Il a ainsi vanté son mental et son désir d'en découdre sur le pré.

« Il est un leader sur le terrain, pas celui que tout le monde attend, mais avec sa qualité, sa confiance et son courage sur le terrain. Sa faim, son envie. Sa capacité de combattre, il aime la compétition, ce sont des choses dont tu as besoin. On a créé un groupe avec des nouveaux. Ils savent comment créer une atmosphère, c'est peut-être la clé pour observer Neymar sur un autre niveau. Il ne peut pas gagner tout seul, mais on est très heureux d'avoir créé une atmosphère spéciale qui nous a aidés à arriver ici », a-t-il déclaré, avec Ander Herrera à ses côtés.