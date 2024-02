Un ancien international allemand gay parle du tabou de l’homosexualité dans le foot

Thomas Hitzlsperger, un des rares joueurs à avoir fait son coming out dans le football, est revenu dans Bild sur son homosexualité. Le vice-champion d’Europe en 2008 avec l’Allemagne est le seul joueur allemand à avoir révélé son homosexualité. Aujourd’hui, il a évoqué son envie de vouloir faire son coming out pendant sa carrière. Une chose qui lui a été déconseillée par son avocat en 2012 : « il m’a dit que je ne devais plus en parler ni y penser parce que cela me ferait mal. Je suis allé le voir pour lui demander s’il pensait Il convenait que je donne une interview pour sortir, mais il m’a déconseillé. Une heure plus tard, je suis parti convaincu que je ne parlerais pas. À l’époque, je jouais pour Wolfsburg.»

Pour lui, le tabou de l’homosexualité dans le football d’aujourd’hui est encore bien présent : « je pense que l’homosexualité dans le football est encore un sujet tabou. On en parle, mais les joueurs ne s’identifient pas comme tels. C’est un tabou sur le terrain et dans les vestiaires parce qu’en Allemagne, il n’y a pas de footballeurs homosexuels actifs connus. »