Stéphane Dalmat raconte sa descente aux enfers après sa retraite

La suite après cette publicité

L’après-carrière est souvent synonyme de trou noir pour les footballeurs, voire même de traumatisme, et ce n’est pas pour rien. Stéphane Dalmat, retraité depuis 2012 après être passé par onze clubs au cours de sa carrière, en a fait les frais dans des proportions assez conséquentes. L’ancien joueur de l’OM, du PSG ou encore de l’Inter Milan, s’est livré dans un entretien accordé au Parisien ce vendredi, au cours duquel il est revenu sur les turbulences qui ont suivi sa retraite.

«Au début, j’ai profité puis, pendant près d’un an, j’ai sombré, a confié l’homme de 44 ans. Ma femme était partie et j’étais seul dans ma maison à Bordeaux. J’ai cogité, j’ai fait n’importe quoi avec des idées noires. Je ne m’aimais pas. Alors, j’ai commencé à boire tout seul. Et assez vite, mon quotidien, c’était réveil, champagne toute la journée pour me soûler et dodo. J’étais tout en bas», a-t-il révélé. À la question s’il suivait encore le PSG, l’ancien milieu de terrain a indiqué que oui, mais qu’il était «lassé». «Jusqu’il y a deux ans, j’aimais bien. Mais ce club me lasse. On ne fait qu’attendre le grand moment en Ligue des champions qui n’arrive jamais. J’ai un souci avec cette équipe. OK, tu as les trois stars, mais derrière, quel déséquilibre. Verratti ne peut pas tout faire. Et le recrutement n’a pas été bon.»

À lire

Paris sportifs : 10€ en freebets offerts pour parier sur PSG-LOSC