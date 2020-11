OM-FC Porto : les compositions officielles !

Le match de la dernière chance. Ce mercredi soir, l'Olympique de Marseille accueille le FC Porto au stade Vélodrome (match à suivre en direct commenté sur notre live à 21h). Dernier du groupe C avec trois défaites au compteur, l'OM doit absolument l'emporter pour rester en vie dans ce groupe. En face, les Dragões tenteront d'enchaîner un troisième succès et de se rapprocher des 8es de finale. Pour cette rencontre, André Villas-Boas peut se réjouir de compter un effectif quasi-complet. Ainsi, seul Radonjic manque à l'appel. Pour les retrouvailles avec son ancien club, André Villas-Boas s'appuie sur un 4-3-3.

Dans les buts, Steve Mandanda démarre, avec devant lui une charnière centrale composée de Leonardo Balerdi et Alvaro Gonzalez. Le couloir gauche de la défense est occupé par Jordan Amavi et Hiroki Sakai débute dans le couloir droit. Dans l'entrejeu, Boubacar Kamara évolue aux côtés de Rongier et Sanson. Alors que devant, Germain est entouré par Thauvin et Luis Henrique. Côté FC Porto, Sergio Conceição opte pour un 4-4-2. Marchesin garde les buts portugais, avec devant lui le duo Mbemba-Malang Sarr. Le flanc gauche est occupé par Zaidu Sanusi et le côté droit par Manafa. Juste devant la défense, on retrouve Oliveira et Grujic. Positionnés un cran plus haut, Tecatito et Otavio auront un rôle d'ailier. Devant, Diaz fait la paire avec Marega.

Les compositions officielles :

OM : Mandanda - Sakai, Alvaro Gonzalez, Balerdi, Amavi - Kamara, Rongier, Sanson - Thauvin, Germain, Luis Henrique

Porto : Marchesin - Manafa, Sarr, Mbemba, Zaidu - Tecatito, Grujic, Oliveira, Otavio - Diaz, Marega