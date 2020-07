PSG : Mauro Icardi présente le vrai Neymar

Joueur du Paris Saint-Germain depuis bientôt un an (12 buts en 20 matches de Ligue 1), Mauro Icardi (27 ans) a eu le temps d'apprendre à connaître les stars qui composent l'effectif du club de la capitale. Et visiblement, l'attaquant argentin apprécie son coéquipier sud-américain Neymar. Un joueur qui serait très loin de l'image renvoyée par les médias d'après l'ancien Intériste.

«Les gens voient peut-être les choses d'une autre manière de l'extérieur, mais la réalité est complètement différente. On sait très bien quel genre de joueur est Neymar. Et quand vous connaissez vraiment l'homme, vous ne pouvez que vous entendre avec lui car c'est quelqu'un qui est loin des histoires que rapportent les médias. C'est un coéquipier qui n'hésite pas à dire les choses en face, à faire attention à ce que les autres se sentent bien. C'est cet état d'esprit dont on a besoin. Les grands joueurs sont les premiers qui doivent donner l'exemple», a-t-il confié dans les colonnes de France Football.