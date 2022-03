Chelsea : Roman Abramovich victime d'une tentative d'empoisonnement ?

Voilà une information qui fera couler beaucoup d’encre. Poussé vers la sortie par le gouvernement britannique en raison de ses liens avec Vladmir Poutine, le futur ex-propriétaire de Chelsea Roman Abramovich a-t-il été victime d’une tentative d’empoisonnement ? Pour rappel, le magnat russe faisait partie de la délégation russo-ukrainienne qui avait entamé des pourparlers entre les deux camps.

Eh bien selon le Wall Street Journal, Abramovich et des négociateurs ukrainiens auraient souffert de symptômes laissant penser à un empoissonnement. Ils auraient ainsi eu les yeux rouges, des douleurs constantes et la peau qui pèle au niveau du visage et des mains. Depuis, l’homme d’affaires, qui aurait proposé d'aider financièrement l'Ukraine selon Volodymyr Zelensky, semble être hors de danger.

