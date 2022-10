Kenneth Taylor, la dernière révélation de l'Ajax Amsterdam

La suite après cette publicité

«Malheureusement, il va nous quitter, mais il le mérite, il l'a mérité. C'est mon jumeau. Nous lui souhaitons la meilleure des chances au Bayern Munich» lâchait tristement Kenneth Taylor au moment de célébrer le titre de champion des Pays-Bas en fin de saison dernière. Partenaire depuis toujours de Ryan Gravenberch avec les équipes jeunes du club amstellodamois, Kenneth Taylor a vu son ami s'éloigner en direction de l'Allemagne. Pourtant d'un point de vue strictement professionnel, cela lui offre une opportunité réelle. Profitant de cette place laissée vacante dans l'entrejeu du club néerlandais, Kenneth Taylor a su prouver qu'il était capable d'être un titulaire indiscutable et le montre en ce début de saison. Alternant entre la réserve (11 matches, 7 buts et 1 offrande) et l'équipe première (19 matches, 2 buts et 5 offrandes) lors du dernier exercice, le milieu de terrain qui a soufflé une vingtième bougie en mai dernier était en train de devenir trop grand pour les équipes jeunes des Godenzonen.

Pleinement intégré dans le projet amstellodamois, Kenneth Taylor est un pur enfant du club lui qui a rejoint les Lanciers à huit ans. Cet été a été un tournant pour lui car il s'est vu proposer une prolongation jusqu'en 2027 qu'il a signé et a hérité du numéro 8 laissé vacant par Ryan Gravenberch. Comme un symbole. Certain du talent de son poulain, son ancien coach en équipe U19 Ronald de Boer attend néanmoins à ce que Kenneth Taylor atteigne rapidement la maturité et la régularité dans son jeu. «Mon frère Frank l'a souvent dit à propos des jeunes joueurs qui sont au début de leur carrière : c'est le moment de devenir fiable. Il ne peut plus jouer un huit sur dix une semaine et un deux sur dix la suivante» expliquait-il sur le site du club néerlandais. Une fiabilité qu'il est en train d'acquérir depuis quelques semaines.

Il a fait oublier Ryan Gravenberch

Débutant le championnat contre le Fortuna Sittard (victoire 3-2), il s'est mis en évidence en arrachant l'égalisation au retour des vestiaires et en initiant la révolte de la part des Godenzonen. Fier de marquer pour lancer sa saison et se présenter comme un joueur ambitieux, Kenneth Taylor voulait prouver qu'il avait sa place dans l'équipe et qu'il était déjà prêt : «je ne voulais pas être prêté. Je m’entraîne ici avec les meilleurs joueurs des Pays-Bas. Je m’améliore ici. Je ne pense pas qu’il y ait un meilleur club que l’Ajax pour se développer en tant que jeune garçon. Ce n’est que le premier match de la saison. Je dois toujours faire de mon mieux, bien jouer. Ensuite, c’est à l’entraîneur de faire un onze.» Justement son coach Alfred Schreuder a tranché et l'a titularisé à 10 reprises en 11 matches pour un bilan de 3 buts et 2 offrandes. Des statistiques solides surtout pour un joueur aussi reculé.

Positionné à gauche du double pivot dans le 4-3-3 pointe haute de l'Ajax Amsterdam où Steven Berghuis, Steven Bergwijn, Dusan Tadic et Brian Brobbey (ou Mohammed Kudus) assurent les 4 postes offensifs, Kenneth Taylor forme une paire redoutable avec le Mexicain Edson Alvarez. Disposant d'un profil assez complet, Kenneth Taylor assure l'équilibre, mais se distingue aussi par sa capacité à faire avancer son équipe par la passe ou le dribble. Se projetant assez souvent, il dispose en outre d'un jeu long redoutable. «Kenneth est un milieu de terrain complet, qui excelle dans double-six ou gauche-huit. Je vois en lui un milieu de terrain gauche. Il peut bien remplir ce rôle de Gravenberch. Kenneth le fait à sa façon, mais j’en suis content» a notamment lâché Alfred Schreuder à son sujet en conférence de presse.

Appelé en sélection, la Coupe du monde 2022 en ligne de mire

Remplacer Ryan Gravenberch ? Cela semble tout à fait crédible même pour Louis van Gaal qui a préféré sélectionner Kenneth Taylor pour la première fois lors du dernier rassemblement au lieu d'appeler le joueur du Bayern Munich (qui a été appelé en renfort suite à la blessure de Frenkie de Jong ndlr). D'ailleurs, Ryan Gravenberch était assez surpris de ce choix au micro de NOS quand il a su que son ancien compère lui avait été préféré : «bizarre? Cela montre que tout peut arriver dans le football. Je lui souhaite le meilleur et je sais qu'il me souhaiterait le meilleur aussi si c'était l'inverse.» Finalement, l'histoire s'est bien terminée puisque Ryan Gravenberch et Kenneth Taylor se sont retrouvés sous le maillot des Oranjes comme Brian Brobbey. Trois joueurs qui se connaissent depuis de longues années comme Ryan Gravenberch l'a dévoilé sur son compte twitter avec une photo qui fera sourire.

Since way back ♥️ pic.twitter.com/OW5yRIp2cd — Ryan Jiro Gravenberch (@RGravenberch) September 24, 2022

En attendant, Kenneth Taylor a joué contre la Pologne (2-0) et la Belgique (1-0) avec deux entrées en jeu pour 60 minutes disputées. Le sélection Louis van Gaal voulait avoir un vrai aperçu du jeune talent à moins de deux mois de la Coupe du monde. «La position de numéro 6 est la position la plus importante sur le terrain. De Roon sait comment organiser l'équipe pour qu'il joue. Un autre joueur (plus jeune ndlr) peut entrer plus tard pendant le match, je fais référence à Kenneth Taylor ici» expliquait-il avant d'affronter la Belgique. S'affirmant au meilleur des moments, Kenneth Taylor peut légitimement rêver du Mondial au Qatar. L'ancien coach de l'Ajax Aad de Mos le voit d'ailleurs comme une des révélations de la compétition. «Il sera la révélation des Pays-Bas à la Coupe du monde. Il est déjà l'un des meilleurs joueurs sur le terrain à l'Ajax. Il restera encore un an après ça, puis ce sera Barcelone, le Real Madrid ou Manchester United» notait l'ancien technicien à VoetbalNieuws. Vivant un rêve éveillé dans son club de cœur, Kenneth Taylor est l'homme du début de saison pour les Godenzonen.

Pour cette nouvelle saison de Ligue des Champions, nous vous offrons en exclusivité avec notre partenaire Unibet un bonus de 200€ avec le code FMUNI. Créez votre compte dès aujourd’hui pour profiter de cette offre.

Suivez la Ligue des Champions sur RMC Sport. Cliquez ici pour vous abonner et accéder aux matchs de ce soir.