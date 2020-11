L'Inter Milan prêt à vendre Christian Eriksen à un prix dérisoire

Hier soir, à l’occasion du choc de la 4e journée de Ligue des Champions entre l’Inter Milan et le Real Madrid (0-2), Christian Eriksen (28 ans) a une nouvelle fois pu constater qu’il ne fait pas partie des titulaires d’Antonio Conte. Entré en jeu à à la 85e minute, le milieu de terrain danois n’a pas vraiment eu l’opportunité de s’exprimer. De quoi relancer un peu plus les rumeurs de départ de l’ancien pensionnaire de Tottenham.

Pour rappel, le directeur sportif intériste, Beppe Marotta, avait déjà laissé la porte ouverte à un potentiel adieu en janvier prochain. « Si un joueur veut quitter le club, on ne le garde pas. Christian se comporte comme un professionnel mais en janvier, nous déciderons de son avenir. Il n'y a pas de discussions avancées avec un club pour le moment, nous verrons cela dans les semaines à venir. » Aujourd’hui, ESPN en remet une couche.

Souvent annoncé de retour en Angleterre, notamment à Arsenal (un échange avec Granit Xhaka a été évoqué), Eriksen pourrait même être bradé. Le média britannique indique que les Lombards seraient prêts à lâcher leur joueur (lié jusqu’en 2024) pour une somme d’environ 13 M€. Un montant inférieur aux 20 M€ déboursés par les Nerazzurri il y a près d’un an. Cependant, si ce tarif est attractif, il convient de rappeler qu'Eriksen touche entre 14 M€ et 18 M€ par saison en Italie. Et pas sûr que le Scandinave accepte de baisser grandement son salaire.