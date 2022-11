Tunisie-France : la FFF va faire une réclamation pour le but annulé d'Antoine Griezmann !

La suite après cette publicité

La fin du match entre la France et la Tunisie ne cesse d'animer les débats. Malgré un match très décevant ce mercredi face aux Tunisiens, l'équipe de France avait fini par égaliser dans les toutes dernières secondes du match grâce à Antoine Griezmann. Mais voilà, alors que l'arbitre avait sifflé l'engagement puis la fin du match, il a finalement décidé d'aller voir le VAR pour faire annuler le but de Griezmann pour une position de hors-jeu assez sévère.

Si la question du hors-jeu peut se poser, le souci est ailleurs. En effet, l'arbitre n'avait pas le droit de faire appel à la VAR alors qu'il avait déjà sifflé l'engagement et même la fin du match. Une erreur qui n'est pas passée inaperçue puisque la FFF a confirmé qu'elle allait envoyer une réclamation pour le but d'Antoine Griezmann, "refusé à tort" selon cette dernière. Cette réclamation doit être envoyée à la FIFA dans les 24 heures suivant la fin du match. Si la FIFA estime qu'il y a erreur, elle peut, dans les faits, revenir sur le score du match et accorder le but à Antoine Griezmann... Mais nous n'en sommes pas encore là.