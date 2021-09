La terrible transformation de l'attaque du FC Barcelone

Fin de saison 2014/2015. Mené par son énorme MSN, le FC Barcelone remporte sa dernière Ligue des Champions. Même si individuellement chacun des trois composants de ce trio de feu a eu des saisons plus réussies individuellement et statistiquement, ce succès face à la Juventus a marqué l'avènement de celui qui est considéré comme l'un des meilleurs trios d'attaque de l'histoire du football. En plus d'être à un niveau exceptionnel, les trois hommes étaient surtout très proches, et donc comme c'est souvent le cas dans ces conditions, très complémentaires sur le terrain. Et à l'époque, hormis quelques cerveaux bien éveillés qui alertaient et prévenaient déjà de certaines choses qui ne leur plaisaient pas chez Josep Maria Bartomeu, tout le monde pensait que la domination barcelonaise allait se poursuivre pendant longtemps...

C'est à l'été 2017 que tout change, avec le PSG qui vient chiper Neymar sous le nez d'un président barcelonais qui commençait enfin à être un peu contesté. Un départ terrible, puisque le Brésilien était considéré comme le présent et l'avenir du club barcelonais. Mais l'après-Neymar a été tout aussi chaotique si ce n'est plus... Viennent ainsi des recrutements pour le moins ratés, avec Philippe Coutinho et Ousmane Dembélé, débauchés pour remplacer la star de la Canarinha. Sans succès, puisqu'entre pépins physiques récurrents et prestations assez moyennes, les deux hommes n'ont absolument pas rentabilisé les - environ - 250 millions d'euros. Quatre ans après leur arrivée, leur apport est, on peut le dire, ridicule. L'argent récupéré sur la vente de Neymar a donc été mal investi, sur ces deux hommes mais pas que, puisque d'autres joueurs recrutés comme Gerard Deulofeu ont échoué, ou même Malcom un an plus tard.

Neymar n'a jamais été remplacé

Vient le mercato 2019, où Antoine Griezmann débarque (enfin). Là aussi, les espoirs qui s'étaient installés chez les fans barcelonais ont vite été douchés. Jamais le Français n'a été au niveau qui était le sien avec l'Atlético, et contrairement à Neymar par exemple, il n'a montré aucun atome crochu avec Messi et Suarez sur le terrain. Souvent pointé du doigt par les fans et les médias, il a vécu deux saisons très compliquées, avec un impact anecdotique. Le duo argentino-uruguayen a permis aux Catalans de rester compétitifs, en Liga surtout. Sur la scène européenne, le manque de mordant, sans mauvais jeu de mot, a coûté cher aux Blaugranas avec plusieurs humiliations à la clé...

Et le départ du Charrua pour l'Atlético l'été dernier a mis le coup définitif au Barça. Plus esseulé que jamais, Lionel Messi a tout de même réussi à porter l'équipe pour sa dernière saison en terres catalanes. On peut tout de même souligner que si Ansu Fati ne s'était pas blessé en début de saison, la donne aurait pu être différente, tant le jeune Espagnol avait bien démarré. Toujours pas - ou mal - épaulé par les trois grosses recrues de l'après-Neymar, l'Argentin n'a logiquement pas pu mener les siens au titre national, et encore moins au sacre européen.

... et Suarez non plus

Concrètement, depuis l'arrivée de Luis Suarez en 2014, aucun joueur recruté pour le secteur offensif n'a réussi à s'imposer sur la durée. En plus des quelques joueurs cités ci-dessus, on peut aussi citer Paco Alcacer ou Kevin-Prince Boateng, en plus de Martin Braithwaite, toujours dans l'effectif. Surtout, pratiquement tous ont été de très mauvaises opérations financièrement, avec des prix de transfert souvent surévalués et des salaires conséquents, qui font qu'aujourd'hui des joueurs comme Philippe Coutinho sont invendables. Un constat qui s'applique aussi à d'autres positions dans l'équipe, mais qui est particulièrement flagrant en attaque, puisqu'en l'espace de quatre ans et quelques semaines, le Barça est passé de la MSN avec un potentiel trio d'attaque composé de Depay, Braithwaite et Luuk de Jong pour la prochaine journée de Liga.

Dans le même temps, les joueurs issus de la Masia n'ont pas réussi à s'emparer d'une place, avec Fati comme seule exception. Tout cela est conséquence de la politique désastreuse de Josep Maria Bartomeu, tant sur le plan sportif que financier, mais aussi la responsabilité de certains coachs comme Ernesto Valverde qui n'ont pas su faire de la place aux nouveaux arrivants et les intégrer à cette dynamique un peu particulière avec Lionel Messi en référence absolue. Désormais, les espoirs reposent sur Memphis Depay, qui a plutôt bien commencé son aventure catalane, et Ansu Fati, le nouveau numéro 10 qui devrait bientôt revenir à la compétition. Luuk de Jong, Martin Braitwhaite et le Kun Aguero sont des solutions sur le court terme, et nul doute que la reconstruction totale de l'attaque barcelonaise passera par l'arrivée d'une nouvelle star, comme Erling Haaland. Si les moyens le permettent, bien sûr...