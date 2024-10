PSG : ça ne s’arrange pas pour Randal Kolo Muani

«À la pause, j’aurais pu parfaitement faire cinq changements. Sans problème. Cinq joueurs auraient très bien pu sortir, mais je n’en ai fait qu’un et c’était celui-ci». Voici ce que déclarait Luis Enrique, interrogé quelques minutes après le nul (1-1) concédé par le Paris Saint-Germain face à l’OGC Nice en clôture de la 7e journée de Ligue 1. Questionné sur sa décision de sortir Randal Kolo Muani à la pause, le technicien espagnol - désormais réputé pour ses idées ancrées, voire arrêtées - a une nouvelle fois parfaitement assumé son choix. Il faut dire, aussi, que l’international français (23 sélections, 6 buts) - appelé pour le prochain rassemblement des Bleus - n’a pas vraiment donné de maux de tête à son entraîneur au cours du premier acte…

Crédité d’un 3,5 par la rédaction FM, l’ancien buteur de l’Eintracht Francfort semble toujours autant en difficulté dans le système dessiné par l’ex-sélectionneur de la Roja. Esseulé et peu trouvé par ses coéquipiers, RKM n’a ainsi touché que 17 petits ballons face à des Aiglons incisifs et largement dominateurs lors des 45 premières minutes. Imprécis techniquement (8 ballons perdus) et peu inspiré dans ses remises, le droitier d’1m87 n’a finalement jamais pesé dans cette rencontre. Un rendement insuffisant poussant alors Luis Enrique à le sortir du terrain. Remplacé par Kang-In Lee - de retour dans un rôle de faux numéro 9 qui semble plus correspondre aux principes de jeu de l’Espagnol - Kolo Muani a donc vécu une nouvelle soirée plus que contrastée.

La sortie ratée de trop ?

Incapable de s’imposer sous la tunique parisienne malgré l’absence de Gonçalo Ramos, celui qui voit son contrat courir jusqu’en juin 2028 ne trouve toujours pas la clé. Avec deux petites réalisations en neuf rencontres, le numéro 23 des Rouge et Bleu reste aujourd’hui une option envisageable plus qu’une alternative fiable aux yeux de son entraîneur. Preuve en est, il n’a débuté que deux rencontres dans la peau d’un titulaire depuis le début de la saison. Alors forcément, son cas divise. Certains observateurs mettent, à ce titre, l’accent sur le faible impact de l’intéressé et ses difficultés à faire la différence dans les trente derniers mètres.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 2 PSG 17 7 15 5 2 0 21 6 9 Nice 9 7 8 2 3 2 15 7

D’autres préfèrent cependant écorner la gestion de Luis Enrique vis-à-vis de son protégé ou encore le choix effectué par le club de la capitale de débourser près de 100 millions d’euros pour un profil qui ne semble pas correspondre aux attentes de l’architecte parisien. Comment, en effet, redonner confiance à un joueur en l’utilisant de cette manière ? L’équation reste plus que complexe. En attendant, Randal Kolo Muani - auteur de cinq buts lors de ses six dernières titularisations en équipe de France - va lui s’offrir une nouvelle bouffée d’air frais à l’occasion de cette trêve internationale où les Bleus défieront Israël, jeudi à Budapest, puis la Belgique, le lundi suivant, à Bruxelles.