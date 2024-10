Nice - PSG : les notes du match

Le Paris Saint-Germain se déplaçait ce dimanche soir à l’Allianz Riviera pour affronter Nice en clôture de la 7ème journée de Ligue 1. Dépossédé de la tête du championnat par Monaco, le club de la capitale doit l’emporter pour reprendre sa place de leader. Les Parisiens sont attendus après la défaite face à Arsenal (2-0) il y a quelques jours en Ligue des Champions. En face, les Niçois sont dans le doute, 11ème du championnat et une raclée reçue jeudi à Rome face à la Lazio (4-1) en Ligue Europa. Luis Enrique reste fidèle à son 4-3-3. Gigio Donnarumma dans le but, Achraf Hakimi et Nuno Mendes sur les côtés de la défense, Marquinhos avec Willian Pacho dans l’axe. Au milieu, Joao Neves et Warren Zaïre-Emery étaient accompagnés par Fabian. Enfin en attaque, Randal Kolo Muani était avant-centre, Ousmane Dembélé et Bradley Barcola sur les ailes. Chez les Aiglons, Franck Haise maintenait son 3-4-2-1. Du classique en défense, au milieu de terrain Tanguy Ndombélé faisait son retour en tant que titulaire et sera associé à Hicham Boudaoui. Enfin en attaque, Mohamed-Ali Cho était de retour et accompagne Evann Guessand et Jérémie Boga.

Servi dans la surface parisienne. Guessand s’est excentré côté droit et a centré ensuite devant le but, Donnarumma est court, mais aucun niçois n’était présent au second poteau (4e). Encore une fois trouvé dans une bonne position, Guessand a bien résisté à Pacho et a centré ensuite devant le but, Cho a bien senti le coup, mais il lui a manqué quelques centimètres pour reprendre cette offrande (5e). Sur un très bon centre de Clauss côté droit, Cho s’est imposé de la tête devant Ruiz. Gianluigi Donnarumma a sorti ce ballon d’un superbe réflexe au sol sur sa ligne (13e). Au cours d’une première période dominée par les locaux, Ali Abdi a ensuite ouvert le score. Il a vu le ballon lui tomber dans les pieds, il a frappé du gauche et le cuir a fini au fond des filets après une légère déviation de Nuno Mendes (39e, 1-0). C’est le 1er but d’Ali Abdi cette saison en Ligue 1. Les Parisiens ont complètement été inoffensifs malgré une nette possession du ballon. La reprise de volée parfaite de Nuno Mendes arrêtée par Bulka a été la seule occasion franche du PSG (37e). A noter les cartons jaunes de Hakimi et Marquinhos pour de virulentes protestations (36e). Le PSG a été mené au score lors de ses 3 derniers déplacements en compétition officielle. Sa plus mauvaise série depuis février-mars 2022 (4).

La réponse rapide de Nuno Mendes !

Le retour des vestiaires a été très positif pour les joueurs de Luis Enrique. Rapidement, Dembélé depuis l’extérieur de la surface a tenté un tir soudain et puissant. C’était cadré, mais Bulka est intervenu avec justesse à son premier poteau (47e). Virevoltant sur son côté, Dembélé a ensuite servi Nuno Mendes à l’entrée de la surface. Le Portugais a tiré avec son pied droit et a trompé Bulka avec ce tir qui a terminé dans le petit filet gauche, Bombito ayant légèrement dévié la frappe (52e, 1-1). Nuno Mendes est le 10e joueur du PSG à trouver le chemin des filets en Ligue 1 cette saison. Tout de suite après, Barcola s’est mis en position de frappe après une belle passe de Fabian Ruiz, Bulka a bien fermé au niveau de son premier poteau (53e). Déterminé à frappe fort, Paris a voulu enchaîner avec une grosse occasion de Marquinhos qui a frappé le poteau. Le capitaine s’est jeté sur ce centre plongeant venant de la gauche, il a surgi au second poteau et a vu le cuir heurter de plein fouet le montant (54e).

Classement général Ligue 1 McDonald's # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Monaco 19 7 10 6 1 0 14 4 2 PSG 17 7 15 5 2 0 21 6 3 Marseille 14 7 8 4 2 1 16 8 4 Reims 14 7 4 4 2 1 14 10 5 Lille 13 7 5 4 1 2 13 8 6 Lens 11 7 3 2 5 0 7 4 7 Strasbourg 10 7 2 2 4 1 14 12 8 Lyon 10 7 -2 3 1 3 10 12 9 Nice 9 7 8 2 3 2 15 7 Voir le classement complet

Nice a néanmoins tenté pour sortir la tête de l’eau. Clauss a en effet pris de la vitesse côté droit pour rentrer dans la surface. Il a tenté ensuite de servir Cho au second poteau à ras-de-terre mais Marquinhos a bien défendu avec un tacle, il était tout proche de marquer contre son camp (59e). Bulka a ensuite stoppé la frappe de Vitinha. Très belle accélération de Barcola côté gauche qui a centré ensuite vers son milieu de terrain, le tir du Portugais a bien été bloqué par le gardien niçois (75e). En fin de rencontre, Paris a tout tenté pour faire plier Nice sur le fil. Très bonne défense de Bombito sur un ballon vicieux et dangereux de Barcola devant le but. Une intervention précieuse car Asensio était proche de conclure (84e). Dembélé a été trouvé par Lee dans la surface. Il s’est mis en position de frappe, son tir a bien été bloqué au sol par Bulka (85e). Et c’est ainsi que les deux équipes se sont quittées sur un score nul (1-1), permettant à Monaco de boucler cette journée en tête du championnat. Paris verrouille néanmoins son 28ème match consécutif sans défaite en Ligue 1.

Homme du match : Ndombele (7) : le milieu de 27 ans n’a pas été impressionné par le milieu parisien composé de Ruiz, de Neves et de Zaïre-Emery. Présent dans les duels, il a fait parler sa technique dans la conservation du ballon et a été su accélérer le jeu par des remises en première intention, lorsque le jeu le demandait. Revenu pour 20 minutes contre la Lazio, il a réalisé 87 minutes solides ce soir à l’Allianz Riviera. Remplacé par Pablo Rosario (88e).

OGC Nice

- Bulka (6) : s’il peut remercier Ndayishimiye pour son sauvetage sur sa ligne (27e) et qu’il loupe son intervention sur le corner de Dembélé (28e), il signe un magnifique arrêt sur la volée de Nuno Mendes (37e). Dès le début de la seconde période, il répond présent sur la frappe de Dembélé (47e), avant d’être battu par la frappe contrée de Nuno Mendes (52e). Il répond présent sur le tir de Barcola (53e) et est sauvé par son poteau gauche sur la tête de Marquinhos (54e). Il se couche rapidement sur la frappe de Dembélé. À noter quelques dégagements ratés de sa part.

- Ndayishimiye (5) : à la réception de tous les ballons aériens, le Burundais a été tranchant dans ses interventions au sol et salvateur pour empêcher le ballon de franchir la ligne du but de Bulka sur le tir de Barcola (27e). En seconde période, il doit davantage s’employer face à un Kang-in Lee. Remplacé sur blessure par Antoine Mendy (57e), sanctionné d’un jaune après une faute sur Barcola.

- Bombito (5,5) : pas mis en difficulté en première période, il a eu plus de travail dans la seconde. Il contre légèrement le tir de Mendes sur l’égalisation parisienne. Après une bonne intervention sur Barcola, lancé en profondeur par Lee (49e), il est battu par Marquinhos sur le poteau du joueur (54e). Il empêche ensuite devant Marco Asensio de reprendre le centre à ras-de-terre de Barcola (85e).

- Dante (cap.) (6,5) : attentif sur les ballons arrivés dans sa surface de réparation, le défenseur expérimenté brésilien n’a pas eu à se soucier d’un Randal Kolo Muani quasi inexistant. Il a également joué de chance sur son intervention très limite sur Achraf Hakimi, puisqu’il n’est pas averti par Jérome Brisard. En seconde période, il n’a pas faibli face aux assauts parisiens, notamment sur son côté gauche.

- Clauss (6) : sur les quelques fois où il a pris son couloir, l’ancien Lensois a été dangereux via ses centres, comme sur celui qui trouve Cho (13e). Oublié par les Parisiens sur son côté droit, il l’a aussi été par ses coéquipiers. Sur l’une de ses seules montées, il est proche de pousser Marquinhos au CSC (60e). Défensivement, il n’a pas été en difficulté face à Bradley Barcola. Il s’interpose devant Lee sur le centre de Dembélé (82e).

- Boudaoui (5) : complémentaire dans le double pivot niçois avec Ndombélé, l’Algérien a multiplié les courses pour la récupération du ballon. Il aura néanmoins perdu plusieurs ballons en seconde période dans sa propre moitié de terrain.

- Ndombele (7) : voir ci-dessus.

- Abdi (6,5) : si Achraf Hakimi n’a pas été dangereux offensivement, c’est parce que le latéral gauche tunisien a été prompt défensivement. Il a ensuite de la réussite sur l’ouverture du score (39e), puisque sa frappe est détournée par le pied droit de Nuno Mendes. En deuxième période, il a eu plus de travail contre Dembélé et Hakimi mais a très peu cédé.

- Cho (5) : attendu sur le côté droit, l’ancien Angevin a finalement occupé un rôle plus axial face à la paire Marquinhos-Pacho. Un choix qui a failli être payant dès le début du match, puisqu’il est tout proche de reprendre le centre-tir de Guessand (6e). Servi par Clauss, il bat Fabian Ruiz dans les airs et place une tête stoppée magnifiquement par Donnarumma (13e). Il se joue ensuite de Zaïre-Emery sur le côté droit, avant de transmettre le ballon à Boga, qui est vite repris. Seconde période beaucoup plus compliquée, puisque Nice n’a quasiment pas eu le ballon. Remplacé par Sofiane Diop (77e).

- Guessand (5,5) : Franck Haise lui avait demandé de se placer entre Pacho et Mendes et de provoquer sans cesse l’Équatorien à chaque fois qu’il avait le ballon. C’est ce qu’il a fait lors des premières minutes, après avoir intercepté la passe de Dembélé, mais sa frappe était trop croisée (4e). Sa seconde tentative, encore trop croisée, est tout proche de se transformer en passe décisive, mais Cho est trop court (6e). Souvent dos au jeu, il a réussi assez facilement à se retourner face à Pacho pour accélérer et tenter de trouver ses partenaires, mais il a manqué dans la surface. Lancé à la limite du hors-jeu, il est devancé par Donnarumma (68e). Il s’éclipse jusqu’à sa sortie. Remplacé par Badredine Bouanani (88e).

- Boga (5) : l’international ivoirien a percuté et a accéléré sur son côté gauche, même à s’il a également pêché dans le dernier geste. Fréquemment impliqué sur les belles sorties de balle niçoises de la première mi-temps, il doit, à deux reprises, frapper ou mieux trouver Clauss à droite. Il a ensuite disparu au retour des vestiaires. Remplacé par Youssoufa Moukoko (77e)

PSG

- Donnarumma (5) : comme souvent, il a été celui qui a retardé l’échéance pendant longtemps. Présent sur sa ligne, il a fait face aux attaquants niçois en première période et a réalisé plusieurs arrêts déterminants. Au retour des vestiaires, l’Italien a eu moins de travail à fournir mais il est resté vigilant lors des quelques offensives azuréennes.

- Hakimi (4) : une soirée compliquée pour le Marocain. Commençons par l’aspect défensif. C’est simple, l’ancien du Real Madrid était souvent mis en grande difficulté par un Jérémie Boga en jambes. Offensivement, Hakimi a perdu 16 ballons. Un chiffre assez préoccupant pour un défenseur droit. Même si certaines de ses incursions ont posé un problème à la défense niçoise, il a réalisé une mauvaise prestation qui interroge vraiment. Averti à la 36e minute pour un coup de colère contre l’arbitre après une faute de Dante.

- Marquinhos (5,5) : le capitaine a répondu présent ce dimanche soir. Solide dans les duels et précieux à la relance, le Brésilien a été un leader vocal pour ses coéquipiers. Dans les moments de moins bien du PSG, c’est souvent lui qui a colmaté les brèches en première période. Il a bien senti certains coups et il a été intelligent à la récupération sur plusieurs interventions. Un match solide et il aurait pu être le héros du match s’il n’avait pas trouvé le poteau en seconde période. Averti à la 37e minute pour avoir défendu Achraf Hakimi auprès de l’arbitre.

- Pacho (5) : auteur d’un début de saison de qualité qui lui a permis de s’installer en charnière centrale, l’Équatorien a été solide ce soir. Mangé dans les duels en première période face à Evann Guessand, il a néanmoins gratté quelques ballons bienvenus. Bien plus serein en seconde période, il a contribué à la solidité défensive retrouvée des Parisiens au retour des vestiaires.

- Mendes (5,5) : face à Nice, le Portugais aura livré une performance assez neutre. Malgré quelques tentatives d’incursions offensives, le défenseur gauche a perdu beaucoup de ballons bêtement. Alors que la connexion avec Bradley Barcola n’a pas semblé si évidente que ça, il n’a finalement été que peu en vue offensivement. Défensivement, le danger est souvent venu de son côté où Mohamed-Ali Cho a souvent pris le meilleur sur lui. Sa belle volée du gauche aurait pu faire mouche sans l’intervention de Bulka (37e). Auteur de bonnes interventions défensives ponctuellement, il a montré du mieux au retour des vestiaires. Cest lui qui égalise d’une belle frappe contrée au retour des vestiaires (51e). Un match finalement honorable malgré la pâle copie rendue par son équipe.

- Zaïre-Emery (3) : une soirée compliquée pour le joueur de 18 ans. Auteur d’une perte de balle qui a amené au premier but, WZE a enchaîné les approximations en première période. Invisible au retour des vestiaires, il a encore été fautif sur plusieurs pertes de balles qui auraient pu coûter cher à Paris. Mangé dans les duels, son sens de l’interception lui a permis de récupérer certains ballons mais cela reste insuffisant. Remplacé à la 70e minute par Vitinha.

- Neves (4) : si fort durant ses débuts, le jeune Portugais accuse le coup. Bien moins brillant dans ses tentatives de passes, il a manqué de créativité en première période et a perdu trop de ballons dû à un manque physique ou des mauvais choix. Une soirée sans pour l’international portugais qui a cruellement manqué d’impact ce dimanche.

- Ruiz (4) : brillant avec l’Espagne et parfois avec le PSG, Fabian Ruiz n’était pas au sommet de son art ce dimanche. Puissant physiquement, il a été le seul de l’entrejeu à avoir résisté à l’apport physique de ses adversaires. Pour le reste, l’Ibérique n’a pas apporté grand-chose. Avalant les kilomètres, il n’a pas eu l’apport offensif escompté. Remplacé à la 78e minute par Marco Asensio.

- Barcola (3,5) : éblouissant en début de saison, on pensait que Bradley Barcola allait pondre une saison remarquable. Finalement, ses récents trous d’air montrent que l’ancien de l’OL a encore besoin de travailler. Déjà fantomatique contre Arsenal en milieu de semaine, le numéro 29 du PSG a totalement raté son match contre Nice. Invisible, il n’aura jamais fait la différence et aura été muselé la défense niçoise qui l’a constamment pris à deux. Perdant de nombreux ballons, le nombre de ses incursions offensives dangereuses se comptent sur les doigts d’une main. Un match raté.

- Kolo Muani (3,5) : aligné à la pointe de l’attaque, RKM n’a pas eu grand-chose à faire ce soir et a touché que 17 petits ballons. Esseulé par ses coéquipiers, il a été logiquement mis en difficulté face aux défenseurs niçois. Mal accompagné, il a parfois tenté de se rendre disponible dans la profondeur ou en remise mais chacune de ses tentatives n’aura mené à rien. Remplacé à la mi-temps par Kang-In Lee (46e, 4,5) qui a apporté dans un registre différent. Très disponible, il n’aura pas vraiment pesé offensivement mais aura apporté un peu plus de créativité. Son profil aura également apporté plus de liberté à Ousmane Dembélé.

- Dembélé (5) : de retour dans le onze après une semaine éloigné du groupe, l’ancien du Barça avait sûrement faim de ballons. Cela ne s’est pas vu en première période. Endormi à l’image de son équipe, il n’a pas réalisé un premier acte reluisant et n’a pas su amener le danger face à un Ali Abdi concerné. Perdant un nombre incalculable de ballons, il aura eu le mérite d’avoir été généreux défensivement. Libéré avec le changement tactique de Luis Enrique en seconde période, Dembouz a été bien plus dangereux au retour des vestiaires. C’est lui qui glisse le ballon à Nuno Mendes pour l’égalisation. Outre cette action, le joueur formé à Rennes a été bien plus tranchant et a tenté plusieurs frappes dangereuses. Finalement, il n’aura pas permis au Paris Saint-Germain de repartir avec les trois points ce soir même s’il a été le plus dangereux en fin de match.