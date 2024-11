Real Sociedad-FC Barcelone : les compositions officielles

C’est un joli choc. Le FC Barcelone se déplace sur la pelouse de la Real Sociedad ce dimanche à 21h pour le compte de la 13e journée de Liga, un match à suivre en direct commenté sur notre site. Solides leaders avec six points d’avance sur le deuxième le Real Madrid, les hommes d’Hans-Dieter Flick, qui se sont imposés en Ligue des champions mercredi contre l’Etoile Rouge de Belgrade (2-5) voudront s’imposer contre le 12e pour prendre encore plus d’avance avant la trêve internationale.

Pour ce faire, le technicien allemand a aligné un 4-3-3 avec une attaque composée de Lewandowski, Raphinha et Fermin Lopez, alors que Lamine Yamal reste sur le banc. Auréolé de sa première convocation avec l’Espagne, Casado est titulaire dans l’entrejeu avec Pedri et De Jong. De l’autre côté, Take Kubo animera l’attaque basque avec Oyarzabal et Becker.

Les compositions officielles :

Real Sociedad : Remiro - Aramburu, Zubeldia, Aguerd, Munoz - Zubimendi, Brais, Sucic - Kubo, Becker, Oyarzabal.

FC Barcelone : Peña - Koundé, Martinez, Cubarsi, Baldé - Pedri, Casado, De Jong - Fermin, Raphinha, Lewandowski.