Lens-OL: les compositions officielles

Le RC Lens reçoit à domicile l’Olympique Lyonnais pour la quatorzième journée de Ligue 1. En cas de victoire, les Lensois (6ème, 19pts) pourraient revenir à deux points du podium. Du côté des Lyonnais, la victoire est crucial pour leur maintien en Ligue 1 (18ème, 7pts).

Les Lensois s’organisent en 3-4-2-1 avec aux cages Samba et Medina, Gradit et Danso en défense. Le milieu de terrain sera occupé par, Aguilar, Abdul Samed, El Aynaoui et Machado. Et enfin, Sotoca, Pereira da Costa et Saïd animeront l’attaque lensoise.

Les Lyonnais évoluent en 4-2-3-1 avec Lopes aux cages. La défense est composée de Mata, Lovren, O’Brien et Tagliafico. Caqueret est épaulé par Alvero au milieu de terrain. Nuamah, Cherki et Moreira animeront l’attaque de l’OL avec Lacazette en pointe.