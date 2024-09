L’hommage poignant d’Hugo Lloris à Raphaël Varane

Hugo Lloris (37 ans) n’a pas tari d’éloges sur Raphaël Varane (31 ans), tout juste retraité. Capitaine et vice-capitaine de l’équipe de France sur la fin de leur parcours ensemble en Bleu (2013-2022), les deux hommes ont noué une relation forte au fil des ans. Après l’annonce du départ en retraite du défenseur de 31 ans, ce mercredi, Lloris a pris la parole dans les colonnes du Parisien. «C’est un grand monsieur, un gentleman. J’ai une grande admiration pour la personne et pour le joueur. Je suis à la fois un petit peu triste que ça se termine de cette façon-là et surtout fier de son parcours, de sa carrière, de l’image qu’il a véhiculée sur et en dehors des terrains : un grand leader toujours tourné vers le collectif, soutient Hugo Lloris. Surtout, il fait partie des meilleurs joueurs de sa génération, des meilleurs défenseurs de sa génération », a rajouté le recordman de sélections sous le maillot tricolore (145).

Fan du joueur de football et dithyrambique concernant l’humain, l’ancien gardien de l’OL ou encore de l’OGC Nice n’a aucun doute concernant la réussite future de son ancien coéquipier sous les ordres de Didier Deschamps. Pour le Niçois, même loin du football, l’ancien Merengue aura du succès. «Je n’ai aucun doute qu’il réussira dans sa deuxième partie de vie. C’est quelqu’un de brillant avec de très belles choses à faire en dehors des terrains », a ainsi conclu le portier du LAFC.