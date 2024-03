France-Chili : Didier Deschamps prépare plusieurs surprises

Après la gifle reçue contre l’Allemagne à Lyon (0-2), l’équipe de France doit rebondir ce mardi contre le Chili, seulement trois jours après la défaite contre la Mannschaft. Les Bleus espèrent conclure ce rassemblement par un succès, et comme Didier Deschamps, il y aura du turnover pour ce deuxième rendez-vous. Comme l’indique le journal Le Parisien, le sélectionneur tricolore a commencé à préparer la rencontre de mardi, mais sans les titulaires de la veille, tous en récupération, à l’exception de Lucas Hernandez, Jules Koundé, Adrien Rabiot et Warren Zaïre-Emery, en décrassage.

Le Parisien dévoile les premiers indices pour mardi, avec une défense totalement remaniée, composée de Mike Maignan, de retour, devant Jonathan Clauss, Ibrahima Konaté, William Saliba (ou Dayot Upamecano) et Théo Hernandez. Le milieu devrait être modifié aussi, après une prestation très compliquée contre l’Allemagne. Eduardo Camavinga devrait prendre place aux côtés de Youssouf Fofana et Mattéo Guendouzi (ou Aurélien Tchouaméni). Devant, Marcus Thuram devrait laisser sa place à Olivier Giroud, épaulé par les Parisiens Kylian Mbappé et Randal Kolo Muani. L’entraînement de ce soir (18 heures) confirmerait cette théorie.