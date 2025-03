France - Croatie : Didier Deschamps s’apprête à faire des victimes

Il n’y a plus le choix. Comme face à l’Ukraine lors des barrages à la Coupe du Monde en 2013, l’équipe de France de Didier Deschamps doit remonter deux buts de retard après sa défaite en Croatie si elle veut accéder au Final Four de la Ligue des Nations en juin prochain. Ça ne sera pas simple, tant les Bleus ont déçu, surtout en première période du côté de Split. La pente à remonter s’annonce particulièrement raide, mais pas infranchissable non plus tant le talent des joueurs français est reconnu.

Il n’empêche que le sélectionneur ne peut pas envoyer le même onze de départ au Stade de France demain soir (20h45). Certains éléments n’ont franchement pas brillé et risquent de perdre leur place. On pense en premier lieu à Ibrahima Konaté, responsable sur le penalty accordé au Croate (sauvé par Maignan) et friable tout au long de la soirée. C’est Dayot Upamecano qui est pressenti pour démarrer avec William Saliba, pas exempt de tous reproches non plus, en charnière centrale. Sa douleur à la cheville s’est calmée.

Koundé, Rabiot, Guendouzi, Kolo Muani sont visés

Étonnamment fragile jeudi soir, Jules Koundé pourrait bien lui aussi être victime des choix du sélectionneur sur le côté droit de la défense. Et pour le remplacer, Jonathan Clauss démarre de loin puisque c’est Benjamin Pavard qui ferait son retour à un poste où il s’est révélé chez les Bleus, mais où il se sent moins à l’aise. Au milieu de terrain aussi, on risque d’assister à des changements radicaux. Remplacé par Manu Koné en fin de match, Mattéo Guendouzi verrait son concurrent intégrer l’équipe de départ.

Si Tchouaméni garderait sa place, c’est moins sûr pour Adrien Rabiot, tant pour sa performance que pour le contexte, explique L’Equipe. Après les banderoles insultantes à son encontre lors de PSG-OM, il retrouverait l’environnement francilien qui lui est hostile en ce moment. Le Marseillais est en balance avec Eduardo Camavinga. Un dernier changement, offensif celui-là, interviendrait dans ce 4-3-3. Kolo Muani sortirait au profit de Michael Olise, pourtant auteur d’une entrée quelconque à l’aller. C’est lui qui accompagnerait Mbappé et Dembélé plutôt que Barcola.