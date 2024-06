DNCG : ça passe pour l’OL, Bordeaux en sursis, Ajaccio rétrogradé en National

La DNCG a rendu son verdict ce jeudi sur plusieurs clubs français. L’OL attendait avec impatience la décision du gendarme du football français. Et contrairement à la saison dernière, le club rhodanien n’a connu aucune sanction cette année. «Aucune mesure prise à l’égard du club par la DNCG», explique le communiqué. La DNCG n’encadrera plus la masse salariale et les transferts de l’OL. En Ligue 2, Caen et Rodez n’ont pas été sanctionnés non plus.

Par contre, les Girondins de Bordeaux craignaient le pire après leur audition du jour. Mais la DNCG a été plus clémente que prévu en décidant d’accorder un sursis à statuer au club au scapulaire qui boucle actuellement l’arrivée d’un nouvel investisseur pour épauler Gérard Lopez. Le président bordelais a donc un délai supplémentaire pour présenter des garanties. Enfin, gros coup dur pour l’AC Ajaccio qui a été relégué en National par la DNCG. Le club corse a déjà annoncé faire appel de cette décision. Même son de cloche pour le FC Rouen. Malgré les plus de deux millions d’euros réinjectés dans les caisses du club normand, celui-ci n’est pas parvenu à convaincre l’instance financière et est donc relégué en National 2 moins d’un an après sa montée historique en troisième division.