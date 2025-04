OL : l’irrésistible prise de pouvoir de Rayan Cherki

Samedi soir, Rayan Cherki (21 ans) est allé s’asseoir sur le banc pour la réception du LOSC. Mais il n’a pas eu le temps de réchauffer son siège. Au bout de 5 minutes de jeu, le staff l’a envoyé s’échauffer, enfin faire un ou deux aller-retour, après qu’Ernest Nuamah se soit blessé. Deux minutes plus tard, l’international U21 tricolore entrait sur la pelouse du Groupama Stadium. Il a forcément dû s’adapter, lui qui n’imaginait pas être sur le pré aussi vite.

On n’arrête plus Cherki

«Forcément, c’est toujours différent. Sachant qu’on ne s’échauffe pas, il faut prendre les consignes qui ne sont pas forcément les miennes. J’ai essayé de faire de mon mieux. J’ai eu de la chance, ça m’a bien réussi. Je vais continuer à travailler pour l’équipe, peu importe le poste. Que ce soit gardien, porteur d’eau, je vais essayer de faire du mieux que je peux.» Si tout n’a pas été parfait, Cherki a apporté sa technique dévastatrice pour faire la différence.

Il a d’ailleurs encore été décisif puisqu’il a marqué le but de la victoire 2 à 1 à la 70e. Il en est à 9 buts et 18 assists en 36 matches toutes compétitions confondues. Tout son club l’a salué à l’image de Moussa Niakhaté. «Rayan c’est un phénomène. Je pense que cette année il prend son envol. Il a commencé sur le banc, donc ce n’est pas évident. Il a su se montrer déterminant pour l’équipe. Je suis très content pour Rayan. C’est un atout majeur pour notre équipe. On aura besoin de tout le monde les six derniers matches, notamment de Rayan.»

Le Français prend ses responsabilités

Un rôle que le joueur né en 2003 est prêt à occuper, d’autant que les Gones risquent de perdre Ernest Nuamah sur blessure. «J’essaye d’apporter ce que je peux à l’équipe, au club. Je ne sais pas si ça tourne moins bien pour moi car sur les 10 derniers matches je crois que je suis décisif 14 fois. Donc ça tourne pas si mal que ça même si je peux faire 15 fois mieux. J’en suis conscient. Je suis dur avec moi-même. Je dois continuer comme ça, un but ce n’est pas assez.»

Il poursuit : «j’aurais dû faire marquer Georges (Mikautadze), faire marquer Thiago (Almada). Quand ce sera le moment de faire des constats, on les fera (…) Je dois tout travailler. Je pense offensivement dans ce que je fais bien, défensivement dans ce que je fais de moins bien. Tant que je peux progresser, je ne me gênerai pas.» Enfin, il a prévenu son prochain adversaire : MU. «Je prends ça comme si c’était un match normal. Je n’ai peur de personne, qu’ils m’attendent ou qu’ils ne m’attendent pas, ça sera la même chose quand ils viendront ici.» Les Red Devils sont prévenus !