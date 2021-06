Castore pourrait équiper le FC Séville à partir de 2022

Équipé par Nike jusqu'à la fin de la saison 2021-2022, le FC Séville ne devrait pas renouveler son contrat afin de rejoindre la marque Castore qui n'en finit plus de se montrer agressive sur le marché du football européen.

Après son entrée fracassante dans le sport professionnel en parrainant le joueur de tennis Andy Murray, l'équipementier britannique s'est attaqué au football, tentant notamment de s'approcher de la Lazio Rome ou de Naples avant d'annoncer officiellement un partenariat historique avec Wolverhampton en mai dernier. Cette fois, la marque de la Mersey vise l'Espagne et plus précisément l'Andalousie selon des sources du journal espagnol 2PlayBook.

Après avoir signé un contrat avec Nike en 2018 pour remplacer New Balance, le FC Séville s'est entendu avec la marque à la virgule pour prolonger d'un an la saison dernière, liant ainsi les deux entités jusqu'à la fin de la saison 2021-2022. Pour que Jules Koundé et ses partenaires mettent en avant la célèbre virgule sur leurs tuniques, l'équipementier américain offre 2,3 millions d'euros par an au club andalou, le tout assorti de bonus liés aux performances.

Concernant Castore, les détails et la durée du contrat sont encore inconnus pour le moment mais selon les premiers rapports, ce ne sont pas des chiffres astronomiques qui auraient convaincu les Sévillans mais plutôt de la stratégie commerciale qui se rapprocherait de celle déjà présentée aux Wolves. Castore souhaiterait ainsi élargir la gamme de produits du club vainqueur de la C3 à 6 reprises en proposant des articles sur mesure qui dépasseraient le cadre du football. De nombreuses collections axées lifestyle pourraient ainsi voir le jour.

Même si tout porte à croire que Castore fera son entrée en Liga pour la saison 2022-2023, le FC Séville devra se montrer patient et sera encore équipé par Nike à la rentrée. La marque à la virgule devrait d'ailleurs bientôt dévoiler les maillots que porteront les pensionnaires du stade Ramón Sánchez Pizjuán pour la campagne 2021-2022.