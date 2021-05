Les Wolves s'engagent avec Castore !

Wolverhampton vient de conclure un accord historique avec la marque de vêtements de sport haut de gamme Castore qui fournira donc les maillots mais aussi d'autres collections au club anglais.

La suite après cette publicité

Dans leur communiqué de presse, les Wolves annoncent qu'il s'agit du contrat de sponsoring le plus prolifique signé dans l'histoire du club. L'équipementier britannique succède à adidas qui fournissait le club depuis la saison 2018-2019. Ce partenariat va entraîner l'élargissement de la gamme de produits du club appartenant au groupe chinois Fosun avec les maillots de l'équipe féminine ainsi que des collections d'entraînement et de voyage pour le plus grand plaisir des supporters qui ne manqueront pas de choix.

Le nouvel équipementier du club a déjà connu beaucoup de succès dans d'autres sports outre-Atlantique mais signe ici son premier contrat avec un club de football aussi populaire. La marque basée à Liverpool s'était déjà montrée agressive en s'approchant de Naples et de la Lazio, sans réussite. Ces tentatives de partenariat et la signature de Wolverhampton montrent une volonté de s'implanter dans le monde du football en visant des clubs très suivis sur le plan local. Cette stratégie est souvent adoptée par les petits équipementiers qui tentent d'exister face aux mastodontes.

Lors de son entrée dans le monde du football, la marque de la Mersey s'est montrée claire concernant ses intentions, annonçant qu'elle ne travaillerait qu'avec des clubs ayant l'ambition de concourir au niveau européen. La saison prochaine, les Wolves ne joueront pas de coupe d'Europe mais ils regardent tout de même les cadors anglais droit dans les yeux depuis plusieurs saisons, ce qui a attiré les dirigeants de l'équipementier britannique. « Nous sommes ravis de nous associer à une organisation aussi ambitieuse et nous sommes impatients de soutenir l’équipe alors qu’elle continue de progresser et de défier l’élite établie du football anglais » a déclaré Tom Beahon, cofondateur de Castore.

La première gamme Wolves x Castore sera lancée durant le mois de juillet avec la collection d’entraînement 2021/2022 alors que le maillot domicile sera dévoilé quelques semaines plus tard !