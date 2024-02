Chelsea - Liverpool : les compositions de la finale de League Cup

Ce dimanche, la finale de League Cup offre un joli duel entre Chelsea et Liverpool. Voulant créer la sensation, les Blues s’articulent dans un 4-2-3-1 avec Djordje Petrovic dans les cages derrière Malo Gusto, Axel Disasi, Levi Colwill et Ben Chilwell. Le double pivot est assuré par Enzo Fernandez et Moisés Caicedo. Devant, Nicolas Jackson prend la pointe de l’attaque avec Cole Palmer, Conor Gallagher et Raheem Sterling en soutien.

De leur côté, les Reds s’organisent dans un 4-3-3 avec Caiomin Kelleher qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Connor Bradley, Ibrahima Konaté, Virgil van Dijk et Andrew Robertson. Wataru Endo, Ryan Gravenberch et Alexis MacAllister se retrouvent dans l’entrejeu. Harvey Elliott et Luis Diaz accompagnent Cody Gakpo en attaque.

Les compositions

Chelsea : Petrovic — Gusto, Disasi, Colwill, Chilwell — Fernandez, Caicedo — Palmer, Gallagher, Sterling — Jackson

Liverpool : Kelleher - Bradley, Konaté, Van Dijk, Robertson - MacAllister, Endo, Gravenberch - Jota, Gakpo, Diaz