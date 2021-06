Al-Sadd rêve de Karl Toko Ekambi

En quête d'un attaquant, Al-Sadd lorgne Karl Toko Ekambi. Dans l'esprit des dirigeants qatariens, l'international camerounais répond parfaitement au profil recherché : celui d'un joueur offensif de rupture, rapide et efficace. En capacité, en outre, de jouer dans une position axiale comme sur un côté. Les dirigeants d'Al-Sadd suivent le profil de Toko-Ekambi depuis plusieurs saisons et avaient même observé l'évolution du dossier à son départ d'Angers.

La suite après cette publicité

Les champions du Qatar en titre ont commencé à tâter le terrain puisque des premiers contacts ont été noués avec l'entourage du joueur. Sous contrat jusqu'en juin 2024, ce dernier réalise une saison satisfaisante (14 buts et 7 passes décisives en 34 apparitions en Ligue 1), et même si l'OL a un besoin impératif de vendre cet été, il n'est pas certain que les Lyonnais ouvrent la porte à un départ.