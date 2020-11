Isco veut quitter le Real Madrid !

En 2013, quand le Real Madrid allait chercher le jeune Isco du côté de Malaga, les Merengues pensaient avoir mis la main sur l'avenir du foot espagnol. Et souvent, le jeune Andalou a livré des prestations de classe mondiale... comme il a aussi beaucoup déçu. Clairement, beaucoup d'observateurs et de fans restent sur leur faim, et les soucis de blessures récurrents du joueur n'aident pas. La presse espagnole évoque aussi une certaine tendance à prendre du poids facilement pour l'Espagnol.

Cette saison, il doit encore se contenter d'un rôle plus que secondaire dans la rotation de Zinedine Zidane, n'ayant disputé que 261 petites minutes, réparties sur 6 apparitions en championnat. Il n'a pas foulé la pelouse en Ligue des Champions. Une situation difficile, et qui, selon Marca, le pousse à partir. Son père, qui est également son agent, a ainsi transmis les volontés de départ du joueur formé à Valence à la direction du Real Madrid.

Isco vise l'Euro

L'état major merengue comprend la situation, alors que le joueur a déjà discuté avec Zinedine Zidane de ce sujet. Le Français ne lui a pas fermé la porte. Isco écoutera donc des offres lors du prochain mercato du mois de janvier. Il souhaite retrouver un rôle important en club et retrouver la sélection, où il a perdu sa place alors qu'il était titulaire à l'arrivée de Luis Enrique.

Reste désormais à savoir quel club sera prêt à lui faire une proposition, alors que la Juventus et Manchester City étaient très intéressés ces dernières années. Zinedine Zidane ne considérant plus le numéro 22 comme un joueur important, tout porte à croire que le Real Madrid ne placera pas trop d'obstacles sur la route des formations souhaitant venir chercher l'ancien de Malaga en janvier. Après sept ans et demi du côté de la capitale espagnole, l'avenir d'Isco va s'écrire loin du Santiago Bernabéu...