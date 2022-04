Real-Chelsea : Mateo Kovacic fait l'éloge de Luka Modric

La suite après cette publicité

En conférence de presse ce lundi matin avant le quart de finale retour de Ligue des Champions face au Real Madrid mardi soir (21h), le milieu de terrain de Chelsea Mateo Kovacic a parlé du milieu de terrain madrilène Luka Modric. Le Croate de 27 ans a expliqué qu’il admirait son compatriote qui aussi est son partenaire en sélection. Il a également loué les qualités du Ballon d’Or 2018, qui est toujours aussi fort malgré ses 36 ans.

« Il est difficile de l’arrêter parce que c’est un joueur incroyable. Je l’admirais parce que quand j’étais enfant, il jouait pour mon club préféré, le Dinamo Zagreb. Maintenant que nous sommes amis, je l’admire encore plus. Il a toujours été aussi bon qu’il l’est maintenant. À ma connaissance, au cours des cinq ou six dernières années, il a toujours été au même niveau. Pourquoi est-il si bon ? Il aime le football et il est professionnel tous les jours. C’était agréable de le voir et de jouer contre lui. Je préfère toujours l’avoir dans mon équipe, mais nous montrerons notre meilleur jeu demain et essayerons de passer », a déclaré Kovacic. Les deux hommes seront adversaires mardi soir pour ce match décisif de Coupe d’Europe.

