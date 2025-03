Le Real Madrid retient son souffle pour Kylian Mbappé

Jour de derby à Madrid. Ce soir, le Real Madrid se déplace au Civitas Metropolitano pour affronter l’Atletico de Madrid en 1/8e de finale retour de l’UEFA Champions League. Vainqueurs chez eux à l’aller sur le score de 2 à 1 grâce à des buts de Rodrygo et de Brahim Diaz, les Merengues espèrent enfoncer le clou et se qualifier pour les 1/4 de finales. Favoris au coup d’envoi, les hommes de Carlo Ancelotti vont récupérer Jude Bellingham, qui était suspendu lors de la manche aller. En revanche, les champions d’Europe pourraient perdre un certain Kylian Mbappé. Hier, AS a révélé que le Français était absent de l’entraînement en raison d’une gêne musculaire mais qu’il devrait bien être apte face aux Colchoneros. Quelques heures plus tard, la Cadena SER était moins optimiste puisqu’elle a révélé que KM9 était incertain à la suite d’un coup à la cheville.

Une blessure qui tombe mal

Il doit passer des examens ce matin afin de savoir s’il pourra tenir sa place ou non. Dans la nuit, la radio ibérique a de nouveau évoqué le cas de l’international tricolore lors d’un débat enflammé. Le journaliste Anton Meana a expliqué à son sujet : « il est extrêmement significatif que Mbappé ne soit pas allé sur le terrain ce matin (hier) pour s’entraîner avec ses coéquipiers lors d’une séance télévisée, alors que tous les médias sont là, alors que tous les projecteurs sont braqués sur la grande star, que l’entraîneur se retient en conférence de presse… Je pense qu’il pourrait avoir quelques minutes de jeu demain (aujourd’hui), mais qu’en aucun cas Mbappé ne sera à 100 % contre l’Atlético de Madrid.» D’ailleurs, cette façon de communiquer sur l’état de KM9 n’est pas du tout du goût du journaliste espagnol, qui ne s’est pas privé pour le dire à l’antenne.

« C’est inhabituel, vu le manque de transparence des clubs, que cette blessure soit autant médiatisée. On dit à Giménez : "Tiens, Mbappé a mal à la cheville." Je suis surpris par la mise en scène et le calme avec lequel ils traitent Mbappé avant le match, alors qu’il va décider s’il a mal à la cheville ou non. Comme cela n’arrive pas souvent au Real Madrid, je suis surpris.» Certains de ses confrères n’étaient pas du même avis, à l’image de Julio Pulido. « S’il y a un match dont le Real Madrid a besoin avec Mbappé plus proche de 100 %, c’est celui de demain (aujourd’hui), car c’est "le" match. Le bruit pourrait être assourdissant s’ils ne gagnent pas contre l’Atlético de Madrid.» Idem pour Antonio Romero. «Je ne connais aucun footballeur qui manquerait un match important à cause d’une gêne à la cheville. Tous les grands footballeurs jouent avec une gêne et il est clair qu’ils ne seront pas à 100 %.»

Des doutes sur sa présence

Il poursuit : «un coup à la cheville ne signifie généralement pas qu’un footballeur manquera ce type de match. Je suis convaincu qu’il sera titulaire contre l’Atlético de Madrid. Après avoir discuté avec des proches du club, Mbappé ne s’entraîne pas sur recommandation du staff technique, car un coup à la cheville peut aggraver la blessure pour une raison absurde.» Miguel Martín Talavera abonde dans son sens : « ils n’ont pas recruté Mbappé pour jouer contre le Rayo Vallecano, mais pour des matches comme le derby de la Ligue des champions. Il y a des joueurs comme Lenglet ou De Paul qui, s’ils jouent, le feront aussi avec une gêne. Si le Real Madrid perd contre l’Atlético de Madrid, ce ne sera pas à cause de la blessure de Mbappé. Personne ne pense que Mbappé ne jouera pas le match de Ligue des champions.»

C’est aussi le sentiment du journaliste Edu Aguirre. Dans l’émission El Chiringuito, il a expliqué que Mbappé a 99% de chances de commencer la rencontre. Mais nos confrères de L’Equipe indiquent que certaines sources au club sont optimistes, tandis que d’autres ont certains doutes et ne sont pas rassurées. La Cadena SER est du même avis et indique : «un point d’interrogation qui survient à un moment inopportun pour l’entraîneur italien, qui doit avoir plusieurs options en réserve au cas où Mbappé finirait par débuter le match depuis le banc.» D’après Mundo Deportivo, la solution est toute trouvée. En effet, la publication espagnole indique qu’en cas de problème avec KM9, qui pourrait débuter sur le banc ou être forfait, Carlo Ancelotti devrait miser sur Brahim Diaz. Très bon lors du match aller, où il a d’ailleurs marqué, le Marocain se tient prêt. Réponse ce soir à 21 heures…