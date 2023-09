Real Madrid : Dani Carvajal a cru que Kylian Mbappé allait venir cet été

Cet été, encore, Kylian Mbappé a été annoncé très proche du Real Madrid. Libre de tout contrat en 2024, la star du Paris Saint-Germain semblait avoir divorcé avec le club de la capitale, avant que les deux parties se rabibochent. Mais à Madrid, le défenseur merengue Dani Carvajal a bien cru que le Bondynois allait débarquer en Espagne cet été.

« Je ne vais pas vous mentir et vous dire qu’il n’y a pas eu de discussions, mais il y a eu toutes sortes d’opinions dans les conversations d’avant-saison après le dîner. (…) Je pensais qu’il allait venir. À partir du moment où il ne participe pas à la tournée au Japon… Et je pense que le Real Madrid est son option de départ. Dès qu’il n’a plus participé à la tournée, nous avons pensé qu’il était sur le point de rejoindre le club. Puis il semble que tout ait mal tourné et qu’il ne soit pas venu. (…) C’est l’un des meilleurs et les meilleurs doivent jouer pour le Real Madrid », a-t-il confié dans des propos relayés par Relevo.