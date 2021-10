LOSC : Olivier Létang l'a mauvaise après la défaite à Clermont

La trêve internationale n'a pas bénéficié au LOSC. Après une belle victoire à domicile face à l'Olympique de Marseille début octobre (2-0), les champions de France en titre se sont inclinés deux semaines plus tard sur la pelouse du promu Clermont (1-0). Une défaite inadmissible pour leur président Olivier Létang, qui attend un électrochoc de la part des joueurs de Jocelyn Gourvennec en Ligue des Champions mercredi prochain.

La suite après cette publicité

« On a touché le fond, on a été très mauvais. Quand vous avez une pauvreté individuelle et collective comme on a eu aujourd'hui, vous ne pouvez prétendre à rien au haut niveau. Les garçons n'ont pas fait le nécessaire pour qu'on ramène au moins un point. C'est une victoire méritée de Clermont. Il faut revenir très vite dès mercredi, on attend une réaction. On a une double confrontation contre Séville, qui est probablement la meilleure équipe du groupe », a-t-il déclaré au micro de Prime Video Sport.