Branco Van den Boomen ferme la porte au LOSC

Opposé au FK Vojvodina à l’occasion du 2e tour de qualification pour la Ligue Europa jeudi soir, l’Ajax Amsterdam l’a emporté d’une courte tête face à son adversaire serbe (1-0). Une rencontre au cours de laquelle Branco van den Boomen, en grande difficulté depuis son retour aux Pays-Bas l’été dernier, s’est illustré en marquant l’unique but de la soirée. Suffisant pour relancer son avenir dans la capitale néerlandais ? Annoncé proche d’un retour en France, le milieu de terrain de 29 ans s’est confié sur les rumeurs le liant au LOSC.

«Il s’est passé quelque chose, mais c’était il y a quelque temps. C’est juste ça, en fait. Ce que je veux moi ? Il est encore difficile de dire maintenant que je veux rester : je dois continuer d’observer la situation et mes possibilités. Mais je me sens bien à l’Ajax», a-t-il déclaré au micro de ZiggoSport avant de poursuivre en zone mixte : «Je n’ai pas de rôle clef ici, mais je sais que l’entraîneur pense que je suis un joueur important sur et en dehors du terrain. Pour l’instant, j’en suis satisfait, car l’Ajax a aussi besoin de bons joueurs sur le banc. Si je continue comme ça, je pourrais finir dans le onze de départ.»