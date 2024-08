La mise au point de Véronique Rabiot sur l’avenir d’Adrien

Libre depuis la fin de son contrat avec la Juventus Turin cet été, Adrien Rabiot reste courtisé en Europe. Il faut le dire, le profil de l’international français, âgé de 29 ans et surfant sur une grosse dernière saison dans le Piémont (35 matches, 5 buts, 3 passes décisives), a tout de la bonne pioche. Ces dernières semaines, de nombreuses rumeurs ont ainsi circulé sur l’avenir de l’ex-Parisien, un jour cité au Barça, le lendemain au Real Madrid, puis sur le surlendemain à l’Inter Milan.

Dans une interview accordée à la Gazzetta dello Sport, sa mère et conseillère depuis le début de sa carrière, Véronique Rabiot, a tenu à faire le point sur son futur, instrumentalisé depuis des semaines selon elle : «en effet, je parle avec certains clubs. Mais dans certains médias, on me prête des contacts chez des clubs avec lesquels je ne parle pas. Donc, je pense que d autres parlent à ma place. Depuis le début de la carrière d’Adrien, je suis le seul interlocuteur pour les clubs. Et si un club est intéressé, il doit parler directement avec moi.» Au moins, c’est clair.