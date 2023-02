Turquie : Christian Atsu est toujours porté disparu

La suite après cette publicité

Lundi, plusieurs violents tremblements de terre ont touché la Syrie et la Turquie. De nombreuses personnes ont perdu la vie et d’autres sont toujours portées disparues. Parmi elles, Christian Atsu. L’ancien joueur de Chelsea et du FC Porto était introuvable sous les décombres. Dans la soirée de lundi, A Bola et un média ghanéen ont annoncé qu’Atsu avait été retrouvé et secouru. Une information confirmée le lendemain matin par un porte-parole d’Hatayspor, club où le joueur de 31 ans évolue. Il a été précisé qu’il était vivant mais qu’il souffrait de plusieurs blessures.

Une bonne nouvelle donc. Mais ce mercredi matin, le son de cloche est bien différent. Plusieurs publications turques assurent que les secours recherchent encore Christian Atsu, toujours introuvable. Journaliste pour Fanatik, Yakup Çınar, a notamment indiqué : «hier, ce dirigeant (Mustafa Özat, celui qui a annoncé qu’Astu a été retrouvé, ndlr) a fait une déclaration. Cependant, les nouvelles de Hatay sont négatives. Il n’y a toujours pas de nouvelles du joueur de football d’Hatayspor Christian Atsu. Il est toujours porté disparu…» Une terrible nouvelle. Espérons que les prochaines soient meilleures.

