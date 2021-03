Atlético : Moussa Dembélé donne de ses nouvelles

La suite après cette publicité

C'est une image que l'on n'aime pas voir. Mardi, lors de l'entraînement de l'Atlético de Madrid, Moussa Dembélé s'est écroulé au sol. Le Français, arrivé cet hiver de Lyon sous la forme d'un prêt, a été victime d'un malaise lié à une chute de tension artérielle. Rapidement pris en charge par le staff médical des Madrilènes, l'attaquant a vu son état s'améliorer.

De retour à l'entraînement, le footballeur âgé de 24 ans a donné de ses nouvelles ce vendredi. «De retour ! Plus de peur que de mal. Merci pour vos messages chaleureux et votre attention». De quoi rassurer tout le monde.

De vuelta a eso😃! Más miedo que daño. Gracias por sus cálidos mensajes y su atención.

Back at it😃! More fear than harm. Thanks for your warm msg & your attention.

De retour😃! Plus de peur que de mal. Merci pr vos msg chaleureux et votre attention. #AupaAtleti 🔴⚪️ @Atleti pic.twitter.com/eZkBcaWOGW