L'AC Milan est en pole pour s'offrir Renato Sanches

L'avenir de Renato Sanches reste toujours flou. Arrivé en 2019 contre 20 millions d'euros, plus cher transfert dans l'histoire du club nordiste à l'époque, l'international portugais peine à trouver une place de titulaire indiscutable au sein de l'effectif du club lillois notamment en raison de ses nombreuses blessures. Mais en plus des pépins physiques du milieu de terrain de 24 ans, les besoins économiques ont poussé la direction du Champion de France 2020 à le placer sur la liste des transferts du mercato hivernal, comme nous vous l'avions déjà annoncé.

Pourtant, Lille ne compte pas s'en séparer si facilement et attend une somme conséquente pour le vendre. «Si une offre d’un grand club arrive, Renato pourra partir. [...] On verra ce qu’il se passera, mais pour l’instant, il est avec nous et il est heureux de l’être. On a vu qu’il avait su montrer un niveau de performance intéressant lors de son retour de blessure en fin de saison, mais également à l’Euro avec le Portugal», expliquait Olivier Létang, le président lillois.

Renato Sanches flatté par l'AC Milan

Et selon les dernières informations de la Gazzetta dello Sport, une offre d'Arsenal aurait déjà été refusée depuis l'été dernier par le LOSC. Désireux de renforcer son milieu de terrain, les Gunners auraient proposé 35 millions d'euros pour Renato Sanches, mais le club nordiste aurait rapidement refroidi le club londonien. Et s'il n'a plus qu'une année et demie de contrat en France, l'ancien milieu du Bayern Munich semblerait avoir trouvé une nouvelle porte de sortie, loin de la Premier League, qui pourrait débloquer sa situation.

Le quotidien italien précise, en effet, que l'AC Milan serait intéressé par le profil de Renato Sanches afin de pallier au très probable départ de Franck Kessié, qui refuse toujours de prolonger son contrat avec les Rossoneri et reste très courtisé par le PSG et le Real Madrid. L'international ivoirien sera libre cet été. De son côté, le Champion d'Europe 2016 serait très intéressé par le projet du club italien et des premiers contacts avec le joueur auraient été amorcés. Les choses pourraient donc rapidement s'accélérer dans le dossier Sanches, même si Lille n'est pas pressé de s'en séparer.